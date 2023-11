Czterech dziennikarzy postrzelonych jednego dnia. Pisali o tej samej sprawie

Czterech meksykańskich dziennikarzy padło jednego dnia ofiarą napaści w stanie Guerrero na południu kraju. Jak ustalił lokalny portal, relacjonowali zabójstwo kierowcy transportu publicznego. Również we wtorek w sąsiednim stanie Michoacán został zaatakowany piąty dziennikarz - podał portal dziennika "El Mundo". Zaledwie kilka dni wcześniej w kraju doszło do porwania trzech innych przedstawicieli mediów.

Tylko we wtorek 28 listopada w Meksyku postrzelono pięciu dziennikarzy. Czterech z nich padło ofiarą nieznanych napastników w mieście Chilpancingo, w położonym na południu Meksyku stanie Guerrero - podał portal dziennika "El Mundo". Jak ustalił lokalny serwis Hoy Xalapa, Víctor Mateo, Oscar Guerrero, Jesús de la Cruz Nava i Héctor Camacho, pracujący dla lokalnej prasy, relacjonowali morderstwo kierowcy transportu publicznego.

Gdy dziennikarze wracali już z miejsca zdarzenia, zatrzymali się, by uzupełnić notatki. Wówczas uzbrojeni napastnicy podjechali w ich stronę na motocyklach i otworzyli ogień. Poszkodowani zostali przewiezieni do pobliskiego szpitala. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Hoy Xalapa, stan dwóch z nich jest poważny. Biuro Prokuratora Generalnego stanu Guerrero jeszcze tego samego dnia wszczęło w tej sprawie dochodzenie.

Seria ataków na dziennikarzy

Do kolejnego ataku na przedstawiciela mediów doszło tego samego dnia w miejscowości Apatzingán, w sąsiednim stanie Michoacán. Jego ofiarą padł dziennikarz Maynor Ramón Ramírez oraz towarzyszący mu mężczyzna. Obaj zostali przewiezieni do szpitala, gdzie zapewniono im opiekę medyczną - podał El Mundo. Jak zauważono na portalu, zarówno stan Guerrero, jak i Michoacán są miejscem walk lokalnych karteli i gangów. Nie jest jednak jasne, czy osoby stojące za atakami przynależały do któregoś z nich.