Colima drugi rok z rzędu najniebezpieczniejszym miastem świata

Ponad 140-tysięczna Colima położona na zachodzie Meksyku drugi rok z rzędu znalazła się na czele rankingu najniebezpieczniejszych miast świata - poinformowała meksykańska pozarządowa Obywatelska Rada do spraw Bezpieczeństwa Publicznego i Wymiaru Sprawiedliwości. Apeluje ona do władz o walkę z przemocą.

140 morderstw na 100 tysięcy mieszkańców

Miejsce masowych morderstw

Według portalu argentyńskiej gazety "Infobae", "aby zrozumieć przyczyny eskalacji przemocy w Colimie", należy cofnąć się co najmniej do roku 2016, kiedy do miasta przybyli ci, których zadaniem było koordynowanie działalności kartelu narkotykowego Sinaloa (jednej z największych organizacji przemytniczych na świecie), a także uzyskanie dostępu do terenów kontrolowanych przez kartel Jalisco New Generation (CJNG), którym dowodził baron narkotykowy Nemesio Oseguera (nazywany El Mencho).