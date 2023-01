Poćwiartowane i zapakowane w worki. Zwłoki dziesięciu osób ukryte pod podłogą lokalu tanecznego

czytaj dalej

27-letnia Polka oraz jej czteroletnia córka zostały śmiertelnie potrącone przez samochód w Leeds na północy Anglii - poinformowała we wtorek policja hrabstwa West Yorkshire. Do tragedii doszło, gdy kobieta odprowadzała dziewczynkę do przedszkola. W sprawie wypadku zatrzymano trzy osoby, jedna z nich została zwolniona za kaucją.