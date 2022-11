Pojechali na Święto Zmarłych, ich ciała znaleziono w wynajętym apartamencie. Ujawniono przyczynę śmierci

Przyczyną śmierci było zatrucie czadem

- W tej chwili uważają, że nieprawidłowo zainstalowany podgrzewacz wody spowodował zatrucie tlenkiem węgla. Wciąż ustalają, kto to zainstalował. Mam nadzieję, że nadal będą nas informować na bieżąco. Ale to jest najnowsza aktualizacja, którą otrzymaliśmy - powiedziała Jasmine Marshall. Dodała, że po otrzymaniu wiadomości o śmierci brata, wraz z rodziną pojechała do Meksyku, by załatwić formalności związane z transportem ciała do Stanów Zjednoczonych.