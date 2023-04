Była miss miała zmuszać kobiety do niewolniczej pracy, znęcać się nad nimi i torturować

Meksykańska prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko byłej Miss Puebla Marii Hildzie, znanej szerzej jako Lili Bustillos. Kobiecie zarzuca się wykorzystywanie rdzennych mieszkanek regionu Puebla do niewolniczej pracy, a także psychiczne i fizyczne znęcanie się nad nimi. Do czasu zakończenia procesu oskarżona pozostaje w areszcie.

Pierwsze oskarżenia względem Bustillos ujrzały światło dzienne w kwietniu ubiegłego roku, kiedy jednej z kobiet rzekomo zmuszanych do pracy w domu byłej miss, przedstawianej w mediach jako Tere, udało się uciec. Kobieta złożyła wówczas zawiadomienie do lokalnego Biura Prokuratora Generalnego (FGE). Wkrótce w sprawie głos zaczęły zabierać kolejne osoby. Na przestrzeni ostatnich lat ofiarami Meksykanki miało paść od pięciu do nawet 15 osób.

Tere o Lili Bustillos: biła mnie młotkiem, poparzyła mi ręce na patelni

W rozmowie z portalem Expansion Politica Tere opowiedziała o szczegółach swojej pracy dla Lili Bustillos. Jak zrelacjonowała, zdecydowała się na podjęcie zatrudnienia ze względu na trudną sytuację ekonomiczną swojej rodziny. Miała wówczas 16 lat. Choć kobiety wcześniej uzgodniły wysokość pensji Tere na 4 tysiące peso (równowartość około 950 złotych), Bustillos miała przestać płacić pokrzywdzonej już po dwóch tygodniach, utrzymując, że ta najpierw musi nauczyć się dobrze wykonywać swoje obowiązki.

Z opowieści Tere wynika, że była ona zmuszana do nieodpłatnej pracy przez 19 godzin na dobę. - Codziennie przechodziłam przez piekło - mówi kobieta. By zapobiec ucieczce 16-latki, była Miss Puebla miała zamykać ją w domu za każdym razem, gdy z niego wychodziła. - Groziła mi, bardzo się bałam, więc nie próbowałam uciekać - wyjaśnia Tere, rozmawiając z Expansion Politica.

Poza przemocą psychiczną, Bustillos miała również stosować przemoc fizyczną, czasem wręcz tortury. - Biła mnie młotkiem. Poparzyła mi też ręce na patelni - relacjonuje ofiara. Dodaje, że kary cielesne były w jej przypadku stosowane z powodów takich, jak niedokładne zamiecenie podłogi czy stłuczenie filiżanki. Jak opowiada meksykańskiemu portalowi pokrzywdzona, była także pozbawiana dostępu do jedzenia.

Nastolatka wyjaśnia, że udało jej się zbiec z posiadłości Bustillos z pomocą sąsiada, który był świadom przemocy, jaka miała mieć miejsce w domu byłej uczestniczki konkursów piękności. Do ucieczki doszło rankiem 22 kwietnia 2022 roku. Niezwłocznie po tym, Tere udała się do lokalnego Biura Prokuratora Generalnego, gdzie złożyła zawiadomienie w sprawie. "Tere przez kilka lat była siłą przetrzymywana jako niewolnica. Była bita młotkiem, Bustillos zadawała jej obrażenia przy pomocy piły do metalu, a także raniła ją innymi przedmiotami. W dniu, w którym (Tere) uciekła, nie jadła od ponad dwóch tygodni i była w niezwykle złym stanie fizycznym" - zaznacza, w cytowanym przez portal Daily Star oświadczeniu, pozarządowa organizacja Red de Formadoras Kualinemilis A. C.

Zeznania kolejnych ofiar Bustillos

Relacja Tere odpowiada zeznaniom innej pokrzywdzonej, które Red de Formadoras Kualinemilis A. C. upubliczniła w komunikacie prasowym. "(Bustillos) zabrała mnie do swojego domu, obiecując pracę. Bardzo jej potrzebowałam, więc ją przyjęłam. Gdy Bustillos wyjechała na wakacje, zostawiła mnie w zamknięciu (bez jedzenia - red.), a jej jedzenia nie mogłam jeść. Nigdy mi nie zapłaciła. Dwa razy próbowałam popełnić samobójstwo za pomocą środków czystości, których używałam do sprzątania jej łazienki" - napisała. Kolejna ofiara zeznała, że widziała, jak Bustillos wylała gorący olej na twarz innej kobiety.

Zdaniem członków organizacji liczbę ofiar byłej miss - którą meksykańskie media nazywają mianem "miss tortur" - należy szacować na co najmniej pięć. Z kolei według sąsiadów Bustillos, pokrzywdzonych mogło zostać przez nią nawet 15 kobiet.

Lili Bustillos - aresztowanie i proces byłej Miss Puebla

Choć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bustillos spłynęło do meksykańskiej prokuratury już w kwietniu ubiegłego roku, kobieta przez kolejne 11 miesięcy pozostawała na wolności. Po raz pierwszy aresztowano ją 9 marca 2023 roku, jednak wskutek decyzji sądu kwestionującej legalność jej zatrzymania zwolniono ją kolejnego dnia. Do jej ponownego ujęcia doszło 18 marca.

Sześć dni później prokuratura wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej Miss Puebla. Obecnie kobieta przebywa w areszcie w San Miguel. Data zakończenia postępowania w jej sprawie nie jest jeszcze znana. Jak podkreślają członkowie Red de Formadoras Kualinemilis A. C., liczą oni, że w trakcie procesu wymierzona zostanie "sprawiedliwość nie tylko dla Tere, ale dla wszystkich rdzennych Meksykanek, które stały się ofiarami tej kobiety".

Autor:jdw//az

Źródło: Proceso, Expansion Politica, fiscalia.puebla.gob.mx, Daily Star