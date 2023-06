Burmistrz Tijuany: otrzymałam groźby, zamieszkam w bazie wojskowej

- Otrzymałam groźby, a więc będę mieszkać w bazie wojskowej - oznajmiła we wtorek burmistrz miasta Tijuana, Montserrat Caballero. Nie powiedziała, kto jej groził. Jednak wiadomo powszechnie, że w Tijuanie, która graniczy z kalifornijskim miastem San Diego, o wpływy i terytorium walczy ze sobą kilka karteli narkotykowych - komentuje Associated Press.

Wzrost liczby zabójstw w Tijuanie

W 2022 roku burmistrz Caballero zwróciła się do karteli w opublikowanym nagraniu wideo, by przestały mordować niewinnych ludzi. "Prosimy ich, by wyrównywali swoje rachunki z tymi, którzy są im winni pieniądze, a nie z rodzinami i ciężko pracującymi obywatelami" - powiedziała.