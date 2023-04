Ostatniej nocy poszła na kolację i do kina. Co stało się potem? "Każdy opowiada inną historię"

20-letnia Bionce Amaya Cortez chciała spędzić Święta Wielkanocne w rodzinnych stronach. Do meksykańskiego stanu Nuevo Leon z Teksasu, gdzie na co dzień mieszkała, pojechała z grupą znajomych. Nie wróciła, osierociła czteromiesięczne dziecko. W sprawie jej śmierci zatrzymano jedną osobę, poszukiwane są kolejne.

Bionce Amaya Cortez zaginęła 9 kwietnia. Ostatniej nocy, kiedy widziano ją żywą, poszła ze znajomymi na kolację i do kina w Montemorelos, mieście w stanie Nuevo Leon na północy Meksyku . W nocy wysłała mamie sms-a, potem jej telefon zamilkł. Jej ciało znaleziono 14 kwietnia na opuszczonej farmie. W związku z jej śmiercią aresztowano jedną osobę - 18-letniego Martina N. Poszukiwane są kolejne osoby - znajomi ofiary, którzy zdaniem śledczych najprawdopodobniej wyjechali już z kraju.

20-latka na co dzień mieszkała w Mission w Teksasie. Cztery miesiące temu została matką. Do Nuevo Leon przyjechała na Święta Wielkanocne z grupą znajomych. Po jej zaginięciu przedstawiali wykluczające się wersje wydarzeń. – Wszyscy opowiadają inną historię - żaliła się agencji EFE matka dziewczyny. - Jedni mówią, że nie wróciła z Montemorelos, inni, że poprosiła, żeby wysadzić ją na ulicy – opowiadała.

Nie wiadomo, co wydarzyło się ostatniej nocy, kiedy Bionce żyła. Według sekcji zwłok przyczyną śmierci był uraz czaszki. Jedna z wersji mówi, że obrażeń doznała w czasie wypadku samochodowego, gdy jechała ze znajomymi. Kierowca miał jechać bardzo szybko, na zakręcie drzwi się otworzyły, a dziewczyna wypadła. Jej ciało porzucono następnie na farmie. Według innej wersji znajomi zostawili ją samą na ulicy, bo planowała spotkać się z kimś innym.

Śledztwo prowadzone jest w kierunku kobietobójstwa. Prokuratura nie zdradza na razie, czy chodzi tu o czyny popełnione z premedytacją czy nieudzielenie pomocy. W ostatnich latach pojęcie kobietobójstwa (ma ono miejsce wtedy, kiedy do brutalnej śmierci kobiety dochodzi z powodu jej płci) wprowadzono do prawodawstwa kilku krajów latynoamerykańskich. Egzekwowanie przepisów jest jednak skomplikowane - udowodnienie kobietobójstwa jest trudniejsze niż innych zbrodni, często sami bliscy ofiar decydują się na rezygnację z tej kwalifikacji czynu, by przyspieszyć wymierzenie sprawiedliwości sprawcy.