Świat Baron narkotykowy Isidro Meza-Flores aresztowany po strzelaninie z siłami specjalnymi Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Meksyk. Baron narkotykowy Isidro Meza-Flores zatrzymany po strzelaninie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/IVAN MEDINA

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Meksykańskie służby schwytały jednego z najbardziej poszukiwanych baronów narkotykowych, Fausto Isidro Mezę Floresa, znanego jako "El Chapo Isidro". Do wspólnej operacji sił specjalnych Gwardii Narodowej oraz wojska doszło w piątek w stanie Sinaloa na zachodzie kraju - przekazał na X Sekretariat Obrony Narodowej Meksyku. Poza szefem gangu aresztowanych zostało także dwóch innych przywódców jego organizacji.

"El Chapo Isidro" znajdował się na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI przestępców. Uważano go za jednego z przywódców kartelu Beltrán Leyva. Według doniesień współpracował on z frakcją Los Mayos należącą do potężnego Kartelu Sinaloa.

Jak podały władze USA, Meza-Flores "jest odpowiedzialny za posiadanie, dystrybucję i import dużych ilości heroiny, metamfetaminy, kokainy, fentanylu i marihuany do Stanów Zjednoczonych". Za informacje prowadzące do jego schwytania FBI oferowało pięć milionów dolarów.

Meksyk. Baron narkotykowy Isidro Meza-Flores aresztowany przez siły specjalne Źródło zdjęcia: PAP/EPA/IVAN MEDINA

Strzelanina między wojskiem a bojownikami

Podczas operacji zatrzymania Mezy-Floresa doszło do walki między meksykańskimi służbami a uzbrojonymi bojownikami. "Wojsko zostało zaatakowane ogniem i materiałami wybuchowymi" - przekazała armia. Ponadto, członkowie kartelu zorganizowali blokady dróg w pobliżu miejsca aresztowania.

Podczas operacji zginęło czterech żołnierzy i siedmiu domniemanych członków kartelu. Jedenaście osób zostało rannych - podały władze.

Meksyk. Baron narkotykowy Isidro Meza-Flores aresztowany przez siły specjalne Źródło zdjęcia: PAP/EPA/IVAN MEDINA

Gdy rozpoczeły się walki kibice baseballu obserwujący mecz na stadionie Kuroda Park uciekli z trybun. Jak przekazało CNN, władze stanu Sinaloa w wydanym w piątek wieczorem oświadczeniu apelowały do mieszkańców o pozostanie w domach i unikanie podróży.

"El Chapo Isidro" w areszcie

Na opublikowanym przez siły bezpieczeństwa Meksyku nagraniu widać zakutego w kajdanki Mezę-Floresa prowadzonego do policyjnego samochodu. Został on następnie przetransportowany do biura prokuratora w Mexico City. Przed budynkiem stacjonują uzbrojeni żołnierze.

Meksykańskie wojsko przed biurem prokuratora, gdzie przetrzymywany jest Isidro Meza-Flores Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MADLA HARTZ

Ministerstwo obrony Meksyku podkreśliło, że Meza-Flores został aresztowany dzięki współpracy wywiadu meksykańskiego z wywiadem USA.