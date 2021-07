Dziesiątki zaginionych na "autostradzie śmierci"

Na łączącej meksykańskie Monterrey z graniczącym z USA Nuevo Laredo "autostradzie śmierci" od początku roku zaginęło już co najmniej 71 osób – podały władze Meksyku. Sprawdzane jest, czy zniknięcia mogły mieć związek z działającym w pobliżu granicy kartelem północno-wschodnim.

Szefowa meksykańskiej komisji ds. poszukiwań Karla Quintana poinformowała, że zaginieni to w większości mężczyźni kursujący ciężarówkami lub taksówkami po drodze nazwanej przez lokalną prasę "autostradą śmierci", łączącej Monterrey z przygranicznym Nuevo Laredo. Agencja AP podała, że co najmniej sześć osób to rezydenci USA. Zdaniem Quintany zniknięcia mogą mieć związek z porachunkami pomiędzy północno-wschodnim kartelem a grupą Jalisco. Wśród zaginionych znajdują się również mężczyźni jeżdżący prywatnymi samochodami oraz kobiety i dzieci.