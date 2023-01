Uzbrojeni sprawcy zaatakowali więzienie. Nie żyje czterech więźniów i dziesięciu strażników

Meksykańska prokuratura przekazała, że do zdarzenia doszło w niedzielę rano. Uzbrojeni mężczyźni przybyli w pojazdach opancerzonych przed więzienie w Ciudad Juarez (stan Chihuahua, na granicy ze Stanami Zjednoczonymi) i otworzyli ogień do strażników. W tym samym czasie niektóre rodziny więźniów oczekiwały na wejście do więzienia, aby odwiedzić krewnych z okazji nowego roku.