Miał zabić ciotkę, bo zmuszała go do nauki. Zwłoki ukrył za lodówką

Meksykańska policja śledcza poinformowała w niedzielę 26 marca o aresztowaniu 20-letniego Angela N., oskarżonego o zabójstwo swojej ciotki. Do zbrodni doszło w 2021 roku, w stolicy kraju. Według lokalnych mediów, motywem miało być zmuszanie młodego mężczyzny przez krewną do nauki.

Jak wynika z oświadczenia policji oraz informacji przekazanych przez media, Angel N. miał za pomocą noża zadać ciotce 20 ran kłutych, co doprowadziło do jej śmierci. Aresztowany miał ukryć ciało zamordowanej krewnej za lodówką, a następnie uciec do oddalonego o ponad 900 kilometrów miasta Monterrey, gdzie w ubiegłym tygodniu został aresztowany. Jak pisze meksykańska gazeta "El Universal", prawdopodobnym motywem zbrodni było zmuszanie młodego mężczyzny przez ciotkę do nauki.