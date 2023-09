Meksyk bez kar za aborcję. Decyzja Sądu Najwyższego

"Pierwsza Izba Sądu Najwyższego orzekła, że system prawny penalizujący aborcję w federalnym kodeksie karnym jest niezgodny z konstytucją, ponieważ narusza on prawa człowieka , prawa kobiet i osób zdolnych do zajścia w ciążę" - poinformował w środę Sąd Najwyższy Meksyku za pomocą mediów społecznościowych. Wyrok zapadł dwa lata po tym, jak sąd uznał obowiązujące wówczas w stanie Coahuila sankcje karne za przerywanie ciąży za niezgodne z konstytucją . Od tego czasu 12 z 31 meksykańskich stanów zdecydowało się na usunięcie aborcji z kodeksu karnego. Teraz została ona zdekryminalizowana w całym kraju. "Żadna osoba w ciąży i żaden pracownik służby zdrowia nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej za aborcję" - oświadczyła na swojej stronie internetowej organizacja GIRE, zajmująca walką na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet w Meksyku .

Aborcja zdekryminalizowana w Meksyku

Jak zauważa Guardian, do ostatecznego ustanowienia dekryminalizacji - by prawo obowiązywało na terenie całego Meksyku - konieczne jest uchwalenie przez obie izby kongresu ustawy usuwającą aborcję z kodeksu karnego. Do tego czasu jej przeprowadzanie pozostanie w szarej strefie prawnej. Proces ten może zająć lata, podobnie jak w przypadku używania marihuany. Narkotyk został zdekryminalizowany decyzją sądu w 2018 roku, ale przepisy w tej sprawie zostały ratyfikowane przez kongres dopiero w roku 2021. Co jednak istotne, ratyfikacja kongresu nie jest konieczna do rozpoczęcia świadczenia przerywania ciąży przez placówki podlegające pod meksykański system opieki zdrowotnej. Oznacza to, że kobiety, które zechcą dokonać aborcji będą mogły zrobić to już teraz.