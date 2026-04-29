Świat 19 miesięcy obserwacji, 500 żołnierzy. Tak schwytano jednego z liderów CJNG Oprac. Paulina Borowska |

Meksyk. Moment schwytania lidera gangu Audiasa Floresa Silvy, znanego jako "El Jardinero" Źródło: Reuters

"El Jardinero" był dowódcą regionalnym Cártel de Jalisco Nueva Generación (kartelu CJNG), sprawującego kontrolę nad obszarami meksykańskiego wschodniego wybrzeża Pacyfiku. Według Reutersa postrzegany był jako potencjalny następca głównego szefa kartelu o pseudonimie "El Mencho", który zginął podczas operacji sił bezpieczeństwa w lutym. W poniedziałek meksykańskie służby zatrzymały Audiasa Floresa Silvę.

Operacja meksykańskich służb

W komunikacie prasowym meksykańska marynarka przekazała, że operacja odbyła się w El Mirador w stanie Nayarit, znajdującym się około 20 kilometrów od popularnego kurortu Puerto Vallarta. "El Jardinero" ukrywał się tam i był ochraniany przez kordon składający się z kilkudziesięciu samochodów i ponad 60 uzbrojonych mężczyzn - napisano.

Po pojawieniu się służb jego ochrona rozproszyła się, aby odwrócić uwagę funkcjonariuszy, ale udało się go namierzyć, gdy próbował ukryć się w rowie melioracyjnym. "Operację przeprowadzono z chirurgiczną precyzją, nie oddając ani jednego strzału" - dodano, podkreślając, że nikt nie zginął ani nie został ranny. W mediach społecznościowych udostępniono nagrania z momentu zatrzymania. Jeszcze tego samego dnia "El Jardinero" został przetransportowany ze stanu Nayarit do stolicy kraju, Meksyku.

Wiadomo, że operację służb poprzedziło 19 miesięcy obserwacji i wzięło w niej udział ponad 500 żołnierzy, sześć śmigłowców i kilka samolotów. Reuters cytuje też anonimowego urzędnika, który przekazał, że w schwytaniu mężczyzny pomogły informacje wywiadowcze przekazane przez USA.

"El Jardinero" był uznawany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za "znaczącego zagranicznego handlarza narkotyków". W 2021 roku wielka ława przysięgłych w USA postawiła mu zarzuty, między innymi zmowy w celu dystrybucji kokainy i heroiny. Był on poszukiwany przez władze USA w celu ekstradycji, a władze amerykańskie wyznaczyły nagrodę w wysokości pięciu milionów dolarów za jego zatrzymanie.

Kim był Audias Flores Silva?

CNN podaje, że Audias Flores Silva urodził się w 1980 roku w Michoacán w Meksyku. Przez wiele lat był bliskim współpracownikiem "El Mencha", swego czasu jednego z najbardziej poszukiwanych handlarzy narkotyków na świecie. Raymundo Pedro Morales Ángeles, meksykański sekretarz marynarki wojennej, nazwał go "jednym z najbardziej zaufanych ludzi" "El Mencha". Dodał, że po jego śmierci "El Jardinero" zmobilizował "ludzi, broń i zasoby, aby przejąć władzę w tej organizacji przestępczej".

