Świat

19 miesięcy obserwacji, 500 żołnierzy. Tak schwytano jednego z liderów CJNG

Meksykańskie służby zatrzymały Audiasa Floresa Silvę, znanego jako "El Jardinero"
Źródło: Reuters
Meksykańskie służby zatrzymały jednego z liderów potężnego kartelu CJNG, Audiasa Floresa Silvę, znanego jako "El Jardinero". W trakcie operacji mężczyzna próbował ukryć się w rowie melioracyjnym. Poszukiwały go zarówno władze Meksyku, jak i USA.

"El Jardinero" był dowódcą regionalnym Cártel de Jalisco Nueva Generación (kartelu CJNG), sprawującego kontrolę nad obszarami meksykańskiego wschodniego wybrzeża Pacyfiku. Według Reutersa postrzegany był jako potencjalny następca głównego szefa kartelu o pseudonimie "El Mencho", który zginął podczas operacji sił bezpieczeństwa w lutym. W poniedziałek meksykańskie służby zatrzymały Audiasa Floresa Silvę.

Z sadyzmu robił widowisko. Kim był El Mencho?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Z sadyzmu robił widowisko. Kim był El Mencho?

Operacja meksykańskich służb

W komunikacie prasowym meksykańska marynarka przekazała, że operacja odbyła się w El Mirador w stanie Nayarit, znajdującym się około 20 kilometrów od popularnego kurortu Puerto Vallarta. "El Jardinero" ukrywał się tam i był ochraniany przez kordon składający się z kilkudziesięciu samochodów i ponad 60 uzbrojonych mężczyzn - napisano.

Po pojawieniu się służb jego ochrona rozproszyła się, aby odwrócić uwagę funkcjonariuszy, ale udało się go namierzyć, gdy próbował ukryć się w rowie melioracyjnym. "Operację przeprowadzono z chirurgiczną precyzją, nie oddając ani jednego strzału" - dodano, podkreślając, że nikt nie zginął ani nie został ranny. W mediach społecznościowych udostępniono nagrania z momentu zatrzymania. Jeszcze tego samego dnia "El Jardinero" został przetransportowany ze stanu Nayarit do stolicy kraju, Meksyku.

Wiadomo, że operację służb poprzedziło 19 miesięcy obserwacji i wzięło w niej udział ponad 500 żołnierzy, sześć śmigłowców i kilka samolotów. Reuters cytuje też anonimowego urzędnika, który przekazał, że w schwytaniu mężczyzny pomogły informacje wywiadowcze przekazane przez USA.

"El Jardinero" był uznawany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych za "znaczącego zagranicznego handlarza narkotyków". W 2021 roku wielka ława przysięgłych w USA postawiła mu zarzuty, między innymi zmowy w celu dystrybucji kokainy i heroiny. Był on poszukiwany przez władze USA w celu ekstradycji, a władze amerykańskie wyznaczyły nagrodę w wysokości pięciu milionów dolarów za jego zatrzymanie.

Kim był Audias Flores Silva?

CNN podaje, że Audias Flores Silva urodził się w 1980 roku w Michoacán w Meksyku. Przez wiele lat był bliskim współpracownikiem "El Mencha", swego czasu jednego z najbardziej poszukiwanych handlarzy narkotyków na świecie. Raymundo Pedro Morales Ángeles, meksykański sekretarz marynarki wojennej, nazwał go "jednym z najbardziej zaufanych ludzi" "El Mencha". Dodał, że po jego śmierci "El Jardinero" zmobilizował "ludzi, broń i zasoby, aby przejąć władzę w tej organizacji przestępczej".

Strzelał do turystów na piramidzie. W jego plecaku odkryto notatki
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Strzelał do turystów na piramidzie. W jego plecaku odkryto notatki

Źródło: CNN, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Paulina Borowska
Czytaj także:
Emmanuel Macron
Żarty Karola III. Macron odpowiedział królowi
Świat
imageTitle
Głośna czerwona kartka piłkarza Legii anulowana. "Rażący błąd"
Najnowsze
Laureaci LGBT+ Diamonds Awards 2026
LGBT+ Diamonds Awards 2026 rozdane
Polska
pc
"Nie kryptowaluty są złe, tylko ludzie stojący za konkretnymi biznesami"
BIZNES
Bielsko-Biała
Kolejny przystanek naszej urodzinowej trasy. Jaka będzie pogoda
METEO
Poseł PiS Łukasz Mejza
Decyzja PiS w sprawie Mejzy
Polska
Giorgia Meloni
"Hiszpania pierwsza, teraz Włochy"? Nie o tych migrantów chodzi
Zuzanna Karczewska
shutterstock_2673979929
OpenAI kontra Anthropic. Spór o dostęp do AI
BIZNES
imageTitle
Dobre wieści po pierwszym treningu Świątek
EUROSPORT
Parada na Dzień zwycięstwa w Rosji 2025
Parada bez sprzętu, a Moskwa bez komórek
Świat
Kondukt pogrzebowy
"Stajemy w ciszy, która boli". Tłumy żegnały Łukasza Litewkę
SOSNOWIEC
Wiosna, słonecznie, ciepło
Diametralna zmiana w pogodzie na majówkę
METEO
Jolanta Sobierańska-Grenda
Burza wokół ministry zdrowia. "Ma pstryknąć palcem i wszystko się uzdrowi?"
Piotr Wójcik
imageTitle
Wielki sukces Aniołkowskiego. Wygrał etap w Turcji
EUROSPORT
imageTitle
Zabawny dialog trenerów po kanonadzie w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Tramwaj do Wilanowa. Wdrażanie priorytetu idzie opornie
Miały płynąć na zielonej fali, stoją na czerwonym świetle
Piotr Bakalarski
AdobeStock_1826584469
Jak mózg czuje zapach? Odkrycie z Harvardu pachnie przełomem
Anna Bielecka
imageTitle
Mikrofon nagle odmówił posłuszeństwa. Tego, co stało się potem, nikt się nie spodziewał
EUROSPORT
Atak nożownika w Londynie
Atak nożownika w Londynie. Są ranni
Aleksandra Sapeta
Groził, że "pozabija wszystkich", potem zaatakował z siekierą
44-latek przyszedł do pracy z siekierą. Wcześniej groził szefowi
Wrocław
Kierowca jechał blisko 150 km/h
Jechał za szybko, idzie do więzienia
Poznań
AdobeStock_316182802
Urodziny TVN24 w Bielsku-Białej. Zapowiada się "najlepsza majówka w historii"
25 lat TVN24
Pożar wysypiska śmieci w Radomiu
Płonęło wysypisko śmieci. Trudna akcja strażaków
WARSZAWA
Droga ekspresowa S6
Nowy odcinek ekspresówki już otwarty
BIZNES
49 min
shutterstock_1789026455
Bitcoin religią swoich inwestorów? "Kiedyś obudzą się i się okaże, że ktoś włożył szpilkę"
Debata TVN24+
Sławomir Cenckiewicz
Cenckiewicz do Kosiniaka-Kamysza: większego szkodnika w MON nie było
Polska
Grad w Springfield w Missouri
Grad tak ogromny, że rozbijał szyby. Nagranie
METEO
Nie wiadomo kto porzucił pojemniki w lesie
Rozpuszczalniki porzucone w lesie. Leśnicy o ryzyku katastrofy
Poznań
Donald Trump
Kolejna ostra wiadomość Trumpa dla Iranu
BIZNES
Donald Tusk i Andrzej Poczobut
Czy Andrzej Poczobut może wrócić na Białoruś? "Jeżeli Amerykanie..."
Polska
