19 członków gangu nie żyje, przywódca zatrzymany

Do strzelaniny doszło w poniedziałek w Plan de Oriente, ok. 11 km od miasta Culiacan, stolicy stanu Sinaloa na zachodzie Meksyku. Ministerstwo Obrony kraju poinformowało we wtorkowym komunikacie, że strzelanina rozpoczęła się, gdy grupa ponad 30 uzbrojonych mężczyzn zaczęła strzelać do żołnierzy. Gdy ci odpowiedzieli, część z członków gangu uciekła, a w wyniku wymiany ognia 19 spośród nich zginęło.