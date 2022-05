Strzelaniny w meksykańskich barach. Zginęło 11 osób

11 osób, w tym osiem kobiet, zginęło w dwóch równoczesnych strzelaninach w barach w mieście Celaya w stanie Guanajuato w środkowym Meksyku - podały we wtorek lokalne władze.

Strzelaniny miały miejsce w poniedziałek późnym wieczorem czasu lokalnego. Według Associated Press wydarzyło się to w dwóch barach znajdujących się na tej samej ulicy, a agencja AFP podaje, że doszło też do ataku w hotelu.