Doniesienia o amputacji. Meghan Markle próbowała skontaktować się z ojcem

- Mogę potwierdzić, że skontaktowała się z ojcem - poinformował rzecznik Meghan.

Thomas Markle miał podobno amputowaną nogę podczas operacji. BBC dowiedziało się, że Meghan próbowała się z nim skontaktować, ale nie jest jasne, czy próba się powiodła.

Konflikt Meghan Markle z ojcem

Relacja Meghan z ojcem rozpadła się w okresie poprzedzającym jej ślub z księciem Harrym w 2018 roku. W czasie zaręczyn zainteresowanie mediów Thomasem Markle i jego rodziną było ogromne.

Thomas Markle współpracował z fotografami, którzy płacili mu za zdjęcia, na których widać ojca panny młodej przygotowującego się do ślubu. Konflikt spowodował, że zrezygnował z udziału w uroczystości zaledwie kilka dni przed ceremonią w Windsorze, powołując się na problemy zdrowotne.

Król Karol III - ówczesny książę Walii - poprowadził Meghan do ołtarza.

Nie jest jasne, czy Meghan kiedykolwiek odnowiła jakiekolwiek relacje z ojcem po ślubie. Uważa się, że Thomas Markle nie poznał dzieci Harry'ego i Meghan, księcia Archiego i księżniczki Lilibet.

Markle skrytykował decyzję córki i zięcia o wycofaniu się z obowiązków publicznych w Wielkiej Brytanii. W jednym z wywiadów dla mediów powiedział: "Myślę, że oboje w tym momencie stają się zagubionymi duszami".

- Nie wiem, czego szukają. Nie sądzę, żeby wiedzieli, czego szukają - dodał.

Meghan Markle zyskała popularność dzięki roli w serialu "W garniturach", który zadebiutował w 2011 roku. Można było ją również oglądać w kilku produkcjach filmowych, aż do czasu głośnego ślubu z księciem Harrym, po którym wycofała się z aktorstwa. W kolejnych latach razem z mężem założyła firmę produkcyjną Archewell Productions.