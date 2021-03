"Symbioza z tabloidami", "uwięzienie" i rola Elżbiety II. Brytyjskie media o wywiadzie Meghan i Harry'ego

Obraz, który się wyłonił, przedstawia parę bezbronną, która czuła się uwięziona w swoich rolach – piszę "The Times", komentując niedzielny wywiad Meghan Markle i księcia Harry'ego. Dziennik "Guardian" wymienia "12 rzeczy, których dowiedzieliśmy się z rozmowy", między innymi zwracając uwagę na relacje między książęcą parą a królową Elżbietą II. Korespondentka "The Independent" uważa z kolei, że wywiad "to najlepsza forma zemsty" na rodzinie królewskiej.

Wywiad z Oprah Winfrey był pierwszym, którego para książęca udzieliła wspólnie po wycofaniu się z pełnienia obowiązków w ramach brytyjskiej rodziny królewskiej. W rozmowie książę Harry i Meghan Markle przedstawili powody decyzji i swoją wersję wydarzeń z życia na królewskim dworze, zarzucając Pałacowi Buckingham obojętność, sugerując rasizm i utrwalanie kłamstw.

Książę Harry "odcięty od finansowania"

"Sussexowie zostali wypędzeni przez rasizm i obawy o zdrowie psychiczne" – tytułuje swój komentarz do wywiadu Meghan i Harry'ego brytyjski "The Times". Zdaniem dziennika "doniesienia z rozmowy są gorsze, niż Pałac Buckingham mógł przypuszczać".

"Obraz, który się wyłonił przedstawia parę bezbronną, która czuła się uwięziona w swoich rolach i nie czuła się chroniona przez instytucje" – czytamy w "The Times".

Meghan Markle i książę Harry PAP/EPA/STR

Dziennik zwraca uwagę na przedstawiane przez Harry'ego relacje wewnątrz rodziny królewskiej. Według księcia "relacje z jego ojcem były tak złe, że książę Walii (Karol - red.) przestał odbierać od niego telefony". "The Times" wskazuje także na wysuwane przez parę oskarżenia wobec rodziny królewskiej o "odcięcie ich od finansowania".

"12 rzeczy, których dowiedzieliśmy się z rozmowy"

"Guardian" wymienia "12 rzeczy, których dowiedzieliśmy się z rozmowy". Wskazuje między innymi na kryzys zdrowia psychicznego Meghan Markle, którego miała doznać w czasie pełnienia obowiązków na dworze, oraz na "zarzuty o rasizm" wysuwane wobec członków królewskiego dworu.

Meghan i Harry NEIL MUNNS/EPA/PAP

Te ostatnie odnoszą się do przytoczonej przez księżną Sussexu rozmowy, do której miało dojść przed przyjściem na świat Archiego - ich urodzonego w maju 2019 roku syna. Na dworze rozmawiano na temat tego, "jak ciemna może być jego (Archiego - red.) skóra" - powiedziała Meghan, zaznaczając, że rozmowę o tym zreferował jej małżonek.

Harry powiedział, że nie zdradzi szczegółów tamtego dnia.

W swojej analizie po wywiadzie "Guardian" zwraca uwagę na rolę królowej Elżbiety II i obraz monarchini, jaki wyłania się z rozmowy. "Nie wszystko było złe. Meghan przyznała, że królowa zawsze była 'wspaniała' i wspominała ich wspólną podróż pociągiem, w czasie której królowa podarowała jej perłowe kolczyki i naszyjnik oraz podzieliła się z nią kocem" – czytamy w "Guardianie".

"Wywiad Harry'ego i Meghan to najlepsza forma zemsty"

"Wywiad Harry'ego i Meghan z Oprah to najlepsza forma zemsty" – pisze "The Independent". "To był zaskakujący, otwierający oczy i druzgocący wywiad" – zwraca uwagę korespondentka Holly Baxter.

Książe Harry i księżna Meghan Shutterstock

Zdaniem dziennikarki wywiad może zwiastować upadek rodziny królewskiej. "Może zostało jej kilka pokoleń, ale teraz ktoś naprawdę obnażył wszystko – zwykłe okrucieństwo, bezsensowną złośliwość, słabnące znaczenie, symbiozę z tabloidami, która utrzymuje firmę (rodzinę królewską - red.) przy życiu" – czytamy.

"Trudno sobie wyobrazić, by mogło to trwać dłużej. Wątpię, by złote talerze z jubileuszu królowej mogły kiedykolwiek jeszcze zabłysnąć tym samym blaskiem" – uważa Baxter.

Brytyjska rodzina królewska PAP/Reuters/Adam Ziemienowicz, Maria Samczuk

