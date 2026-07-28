Świat Profanacja figury Matki Boskiej w Medjugorje. Miał jej dokonać polski obywatel Oprac. Adam Michejda Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Medjugorje. Nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: AP/East News

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Bośniacka policja zatrzymała mężczyznę, którego podejrzewa się o dokonanie aktów wandalizmu w Medjugorje na południu Bośni i Hercegowiny. Chociaż służby nie ujawniły tożsamości sprawcy, lokalne media podały, że jest to pochodzący z Krakowa obywatel Polski.

Osobę tę odnaleziono i zatrzymano przy granicy z Chorwacją - poinformowało w komunikacie ministerstwo spraw wewnętrznych kantonu hercegowińsko-neretwiańskiego. Bośniacki portal Klix przekazał, że zatrzymanym jest obywatel Polski. Po dokonaniu aktu wandalizmu podejrzany, z plecakiem na plecach, skierował się w stronę granicy z Chorwacją, gdzie został namierzony i zatrzymany.

"To oszuści, mam dowody"

Posąg Matki Boskiej został we wtorek rano zbezczeszczony graffiti i czarną farbą. Pozostawiono na nim napis "Diabeł w spódnicy", napisany w językach angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła św. Jakuba podłożono ogień. W okolicy zostawiono też transparent z imionami osób, które głosiły objawienia Matki Bożej w tej bośniackiej miejscowości.

Na banerze zawieszonym na ogrodzeniu w pobliżu ołtarza, który podpalono, widnieje napis: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov - to oszuści, mam dowody".

W bośniackich mediach udostępniono zdjęcia z nagrania monitoringu na jednej ze stacji benzynowych w rejonie miejscowości Ljubuszki, które przedstawiają podejrzanego.

Medjugorje, Bośnia i Hercegowina. Czyszczenie i naprawa pomazanej figury Matki Boskiej (28 lipca 2026 roku) Źródło zdjęcia: AP/East News

Parafia usuwa szkody

Kancelaria parafialna w Medjugorje określiła zdarzenia mianem wandalizmu, informując, że natychmiast przystąpiono do czyszczenia i naprawy uszkodzonych miejsc.

"Sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się zgodnie z planem, a wszystkie miejsca są szybko porządkowane i przywracane do stanu używalności" - ogłoszono.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Papież zgodził się na organizowanie pielgrzymek do Medjugorje

Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych dla wiernych Kościoła katolickiego. Choć w 2017 roku papież Franciszek mówił, że część tak zwanych objawień z Medjugorje "nie ma wiele wartości", dwa lata później zgodził się na organizowanie tam pielgrzymek. We wrześniu 2024 roku Watykan zatwierdził publiczne kulty i pielgrzymki do miejscowości. Stolica Apostolska nie orzekła jednak o nadprzyrodzonym charakterze samych objawień.