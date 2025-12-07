Kolejne miasto wprowadza zakaz. Wejdzie w życie tuż przed dużym wydarzeniem

Turyści w Mediolanie. Dzielnica Naviglio nocą Źródło: Reuters Archive

Skrzynki na klucze, otwierane specjalnym kodem udostępnianym osobom wynajmującym apartamenty, stały się we Włoszech jednym z symboli tzw. nadmiernej turystyki. Jednym z jej przejawów jest przeznaczanie całych kamienic w miastach na krótki wynajem dla turystów, a rezultatem - raptowny wzrost cen mieszkań na rynku nieruchomości.

Instalowania tzw. keyboxów zabroniono wcześniej między innymi w Rzymie i Florencji, a debata na ten temat trwa od wielu miesięcy.

Zakaz tuż przed dużym wydarzeniem

Przepisy wydane przez władze miasta wejdą w życie na początku stycznia, a zatem na miesiąc przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi organizowanymi przez Mediolan we współpracy z miastem Cortina d'Ampezzo. W związku z imprezą lawinowo rośnie liczba mieszkań udostępnianych na krótki wynajem oraz popyt na nie.

Za złamanie zakazu właścicielom nieruchomości grozić będzie 400 euro grzywny. Będą też musieli pokryć koszty usunięcia skrzynek.

W zeszłym roku włoskie MSW wprowadziło ogólnokrajowy zakaz samodzielnej rejestracji przyjazdu i otwierania mieszkań przez turystów za pośrednictwem keyboxów. Jako argument podano kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zarządzono, że konieczne jest udostępnienie mieszkania przez właściciela lub osobę upoważnioną. W maju tego roku Sąd Administracyjny zakaz uchylił, co tłumaczył tym, że osobiste przekazywanie kluczy nie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa.

