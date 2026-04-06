Mediatorzy proponowali zawieszenie broni. CNN: Trump się nie zgodził

Trump w orędziu o Iranie: jesteśmy blisko zrealizowania głównych celów Źródło: Reuters, TVN24

Propozycja wstrzymania walk na Bliskim Wschodzie została przygotowana przez trzech mediatorów: Pakistan, Egipt i Turcję. W niedzielę wieczorem została ona wysłana szefowi MSZ Iranu Abbasowi Aragcziemu i wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi. Zakładała ona przywrócenie ruchu tankowców w cieśninie Ormuz oraz 45-dniowe zawieszenie broni. Autorzy tej koncepcji mieli nadzieję, że w tym czasie obie strony zasiadłyby do negocjacji w celu zakończenia wojny.

Stacja CNN - powołując się na rozmowę z przedstawicielem Białego Domu - podała, że prezydent Donald Trump nie zgodził się na tę propozycję. - To jeden z wielu pomysłów - zaznaczyło źródło.

Iran przekazał Pakistanowi odpowiedź, w której odrzucił pomysł zawieszenia broni i podkreślił konieczność trwałego zakończenia konfliktu - poinformowała w poniedziałek oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA.

Upływa kolejne ultimatum

Mediatorzy mają mimo wszystko nadzieję, że plan może zostać wdrożony przed wyznaczonym przez Trumpa ultimatum, które upływa o godzinie 20 we wtorek (godzina 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

