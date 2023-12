Media: wywiad miał informacje o ataku planowanym przez Hamas

> Ostra wymiana zdań między prezydentem Turcji Tayyipem Erdoganem a premierem Izraela Benjamina Netanjahu. - Czy to, co robi Netanjahu, jest w jakikolwiek sposób mniejsze od tego, co zrobił Hitler? Nie jest. Jest bogatszy od Hitlera, otrzymuje wsparcie z Zachodu - powiedział Erdogan. Na to porównanie zareagował Netanjahu. - Erdogan (...) jest ostatnią osobą, która może nam mówić o moralności - powiedział premier Izraela.