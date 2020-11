Media: amerykański kontradmirał na Tajwanie. Pekin protestuje

W odpowiedzi na krążące doniesienia na ten temat MSZ Tajwanu przekazało, że interakcje pomiędzy Tajwanem a USA nie są rzadkością, ale zapowiedziało, że nie będzie komentować sprawy ze względu na to, że nie jest to oficjalna wizyta.

Kontakty pomiędzy USA a Tajwanem znacznie się ożywiły

Gniewna reakcja Pekinu

To już kolejna w ostatnich miesiącach wizyta wysokiego rangą przedstawiciela administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. W sierpniu na Tajwan z oficjalną wizytą przyleciał minister zdrowia USA Alex Azar. Była to pierwsza od 1979 roku oficjalna wizyta ministra USA na wyspie. We wrześniu kraj odwiedził podsekretarz stanu ds. gospodarczych USA Keith Krach. Oficjalnie Krach przebywał w Tajpej, by wziąć udział w uroczystościach żałobnych po śmierci byłego prezydenta Tajwanu Li Teng-hui.