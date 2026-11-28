Świat Media: Wołodymyr Zełenski chce całkowitego zniszczenia Mostu Krymskiego. Ukraina planuje ataki Oprac. Kuba Koprzywa |

Nagranie ataku na Most Krymski opublikowane przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Źródło wideo: SECURITY SERVICE OF UKRAINE Źródło zdj. gł.: AA/ABACA

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Dziennik "The Telegraph", powołując się na przedstawicieli ukraińskich władz i źródła w wojsku, przekazał, że Ukraina planuje kolejne ataki na Most Krymski.

"Prezydent chce, aby obiekt został całkowicie zburzony" - powiedziało gazecie jedno ze źródeł wojskowych, dodając, że już przygotowywane są kolejne uderzenia.

Most Krymski Źródło zdjęcia: AA/ABACA

Media o kulisach ataków na Most Krymski

Gazeta ujawniła też kulisy niedawnych uderzeń na most. W ubiegłym tygodniu Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził, że przeprawa została zaatakowana rakietami Neptun, a w wyniku uderzenia uszkodzone zostały tory kolejowe.

Był to kolejny z serii ataków. Wcześniej siły ukraińskie częściowo zniszczyły przęsło drogowe Mostu Krymskiego i uszkodziły jego część kolejową. Oderwane fragmenty konstrukcji zablokowały tor wodny w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym.

"The Telegraph" opisuje, że w operacji mającej osłabić rosyjską obronę wokół mostu przed właściwym uderzeniem wykorzystano 11 różnych systemów uzbrojenia.

Uderzenia nastąpiły, gdy do ataku dołączyła brygada rakietowa Neptun ukraińskiej marynarki wojennej. To ci żołnierze, według źródeł gazety, po północy ustawili mobilne wyrzutnie na przygotowanych pozycjach wzdłuż południowego wybrzeża Ukrainy.

"The Telegraph" relacjonuje, że wystrzelili oni "znaczną" salwę pocisków przeciwokrętowych Neptun, uszkadzając fragment jezdni i łuk nośny. "Następnej nocy brygada rakietowa powróciła, by zadać kolejny cios, i osłabiła infrastrukturę kolejową" - opisuje dziennik.

Most Krymski kluczowy militarnie i logistycznie

Według gazety Ukraińcy pracują nad udoskonalaniem Neptuna. Ulepszona wersja poradzieckiego pocisku zdolna jest już do rażenia celów z odległości 1000 kilometrów - pisze dziennik.

Most Krymski, zbudowany w 2014 roku po nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, ma istotne znaczenie militarne i logistyczne. Służy do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na półwysep oraz do innych okupowanych regionów Ukrainy. Od początku pełnowymiarowej inwazji był kilkakrotnie celem ukraińskich ataków. W październiku 2022 roku eksplozja doprowadziła do zawalenia się części przeprawy, a kolejny atak nastąpił w czerwcu 2025 roku.