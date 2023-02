Tajne stacje, specjalne tory. Putin "przesiadł się do pociągu pancernego"

Pociąg pancerny, którym coraz częściej podróżuje Władimir Putin, został zmodernizowany jeszcze w latach 2014-2015 (w tym czasie wybuchł konflikt zbrojny w ukraińskim Donbasie - red.). Skład należy do firmy miliardera Jurija Kowalczuka, bliskiego współpracownika prezydenta Rosji. "Wizualnie pociąg Putina jest praktycznie nie do odróżnienia od innych składów rosyjskiej kolei. Wszystkie są pomalowane na szaro z czerwonymi pasami. Jest jednak coś, co go wyróżnia" - pisze Dossier Center. Wagony w prezydenckim składzie są opancerzone, na ich dachach są rozmieszczone specjalne anteny (owinięte w pokrowce), a rozkład jazdy jest dostosowywany do potrzeb Putina, aby jego pociąg mógł jechać z maksymalną prędkością i bez przystanków.