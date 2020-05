Media: wiceprezydent Mike Pence poddany kwarantannie

Włochy: teatry przygotowują się do wznowienia działalności po ponad dwóch miesiącach przerwy z powodu pandemii COVID-19. Eksperci zgadzają się na otwarcie teatrów w pierwszym tygodniu czerwca, ale pod warunkiem przestrzegania całej serii kroków prewencyjnych. To zaś, jak podkreślają media, byłoby zarówno trudne do spełnienia i kosztowne.

Dlatego stowarzyszenia twórców i pracowników teatrów zaapelowały o pilne rozmowy z ministrem kultury Dario Franceschinim i specjalistami, by znaleźć inne rozwiązania, które byłyby do przyjęcia dla artystów i obsługi. Największe kontrowersje budzi zalecenie, aby aktorzy występowali w maseczkach.

Sugestie ekspertów, dotyczące obowiązku noszenia maseczek, dotyczą także widzów. Ponadto zalecają oni, aby odległość między widzami była nie mniejsza niż metr, by przy wejściu mierzona była wszystkim temperatura, a po każdym spektaklu dezynfekowano salę. Kolejny wymóg to zakaz sprzedaży napojów i jedzenia.