Media: USA chcą, aby Ukraina na wiosnę zmieniła taktykę na polu bitwy

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i sojuszniczych krajów Zachodu wzywają Ukrainę do odwrócenia uwagi od brutalnej, trwającej miesiące walki w położonym na wschodzie mieście Bachmut i nadała priorytet potencjalnej ofensywie na południu kraju, przy użyciu innego stylu walki – przekazała amerykańska stacja informacyjna CNN, powołując się na amerykańskich i ukraińskich urzędników.

Przed oczekiwanymi wiosennymi walkami następuje taktyczne otwarcie – mówią amerykańscy i zachodni przedstawiciele. W ostatnich tygodniach zaczęli sugerować, że siły ukraińskie zmniejszą straty w Bachmucie, który ich zdaniem ma niewielkie znaczenie strategiczne dla Ukrainy . Zamiast tego Ukraińcy skupią się na planowaniu ofensywy na południu – przekazał CNN. Taką wiadomość mieli przekazać trzej najważniejsi urzędnicy prezydenta USA Joe Bidena , którzy udali się do Kijowa w zeszłym tygodniu – dodała amerykańska stacja.

Życie we frontowym mieście Bachmut

Życie we frontowym mieście Bachmut PAP/EPA/OLEG PETRASYUK

Bachmut symbolem ukraińskiego oporu

Nie jest jasne, czy Wołodymyr Zełenski czuje się gotowy do porzucenia Bachmutu – zastrzega CNN. Osoby zaznajomione mówią, że Zełenski nie wierzy, iż zwycięstwo Rosji nad Bachmutem stało się faktem i nie chce się z niego wycofać – dodała amerykańska stacja.

Zełenski uważa, że utrzymanie tego miasta dałoby Ukrainie większą szansę na odzyskanie całego regionu Donbasu, a jeśli Rosja wygra, otworzy jej to drogę do dalszego posuwania się do strategicznie ważnych wschodnich miast – Słowiańska i Kramatorska. Ukraiński prezydent podkreśla również, że Bachmut jest ważnym symbolem ukraińskiego oporu.