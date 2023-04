Media: Ukraina otrzyma od USA eksperymentalną broń

Ukraina otrzyma od Stanów Zjednoczonych eksperymentalną broń służącą do zestrzeliwania irańskich dronów - poinformował portal Defense One. Ma być to część ogłoszonego przez USA pakietu wsparcia o wartości 2,5 miliarda dolarów.

Stany Zjednoczone wyślą 10 eksperymentalnych mobilnych systemów rakietowych kierowanych laserem c-UAS. Broń ma zostać wysłana przez państwowy koncern SAIC - poinformował portal Defense One. Mają one pomóc Ukraińcom w zestrzeliwaniu irańskich dronów Shahed-136, których Rosja używa do atakowania ukraińskiej infrastruktury.

Irański dron kamikadze Shahed-136 PAP/Maciej Zieliński

Ukraina zestrzeliła już wiele takich dronów produkcji irańskiej. Koszt takiego drona to około 20 tys. dolarów, jednak Ukraińcy by go zestrzelić, często muszą używać rakiet o wartości 500 tys. dolarów każda. Rakiety kierowane laserem, które ma otrzymać ukraińskie wojsko, kosztują 30 tys. - doniósł portal i dodał, że w testach osiągnęły one stuprocentową skuteczność trafień.

USA ogłosiły pakiet pomocy o wartości 2,5 miliarda dolarów

W ramach ogłoszonego przez władze USA pakietu pomocowego o wartości 2,5 mld dolarów znajdzie się również amunicja do systemów antyrakietowych NASAMS, ciężarówki do walki z dronami ze stanowiskami dla dział kalibru 30 mm, radary oraz amunicja przeciwlotnicza kalibru 30 mm i 23 mm.

- Chcemy pomóc Ukrainie osiągnąć postęp (na froncie - red.) i utrzymać to, co zdobędzie w ramach spodziewanej kontrofensywy - powiedział wysokiej rangi amerykański urzędnik.

Dlaczego Iran związał się z Rosją? Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks/dap

Źródło: PAP