Chiny miały zażądać od Ukrainy wycofania podpisu w zamian za dostawy szczepionek

Radio Swoboda cytuje doniesienia agencji Associated Press, która w sobotniej publikacji przytoczyła komunikat chińskiego MSZ. Resort nie wymienił w nim nazwy "Ukraina", nie odniósł też bezpośrednio do konkretnych zarzutów, informując jedynie, że "Chiny dostarczają szczepionki do innych krajów bez żadnych warunków politycznych". "Dostarczanie przez Chiny szczepionek i materiałów przeciwepidemicznych do innych krajów nie ma na celu czerpania korzyści z tych państw i nie ma żadnego celu geopolitycznego ani żadnych warunków politycznych" - brzmi fragment dokumentu.