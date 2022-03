Media: samolot z Donaldem Trumpem awaryjnie lądował

Doszło do awaryjnego lądowania, o czym w środę poinformował portal Politico. Według dziennika "The Washington Post" miało ono miejsce krótko przed godziną 23.

Trump wracał do domu, do swojego kurortu Mar-a-Lago na Florydzie. Wśród pasażerów samolotu byli między innymi agenci Secret Service i doradcy byłego prezydenta USA, który w sobotę w jednym z hoteli w Nowym Orleanie wygłosił 90-minutowe przemówienie dla darczyńców Partii Republikańskiej.

Maszyna Dassault Falcon 900 - jak podał "The Washington Post" - miała należeć do jednego z darczyńców, który pożyczył ją Trumpowi. Były prezydent USA ostatecznie wrócił do domu innym samolotem o godzinie 3 nad ranem w niedzielę.