Media: operator elektrowni jądrowej w Fukushimie wybuduje tunel, by spuścić skażoną wodę dalej od brzegu

Plany budowy tunelu przy Fukushimie, zapowiedź skupu owoców morza

W związku z tymi obawami operator elektrowni, firma TEPCO, zamierza zbudować tunel długości około kilometra, by spuścić skażoną wodę dalej od brzegu, na obszarze, co do którego nie wydano licencji połowowych - podała we wtorek japońska agencja prasowa Kyodo, powołując się na anonimowe źródła.