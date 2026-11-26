Świat Media o rozmowie europejskich przywódców z Władimirem Putinem: dotyczyła deeskalacji na Bałtyku Oprac. Kuba Koprzywa |

Sikorski o doniesieniach "WSJ": ćwiczenia na naszym terytorium to nasze suwerenne prawo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/RAMIL SITDIKOV / POOL

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Gazeta "Wall Street Journal" zdradza szczegóły stojące za inicjatywą prezydenta Finlandii Alexandra Stubba i premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere, którzy skontaktowali się z Władimirem Putinem za pośrednictwem nienazwanego przez "WSJ" oligarchy mającego bezpośredni kontakt z Kremlem. Według źródeł gazety, oligarcha najpierw udał się do Norwegii na konsultacje z najwyższymi urzędnikami, a następnie powrócił do Moskwy, aby przekazać wiadomość Putinowi.

Choć rozmowa europejskich przywódców - krytykowana przez niektóre stolice w Europie - miała oficjalnie dotyczyć negocjacji o zakończeniu wojny w Ukrainie, głównym jej powodem miała być deeskalacja sytuacji na Bałtyku. Rosja miała obawiać się blokady swoich bałtyckich portów oraz była sfrustrowana zatrzymywaniem rosyjskich tankowców z "floty cieni".

"WSJ": deklaracja europejskich przywódców ws. Bałtyku

Jak już wcześniej podawała agencja Reuters, Kreml ostrzegł państwa NATO, że jeśli dojdzie do blokady, Rosja "prewencyjnie" użyje broni jądrowej. Stubb miał uznać, że oficjalne sygnały o tym, że nie ma zamiaru wprowadzenia blokady do Kremla nie docierają, wobec czego dążył do osobistej rozmowy z Putinem.

Ostatecznie Stoere i Stubb mieli powiedzieć rosyjskiemu przywódcy, że nie zamierzają wprowadzać blokady w czasie pokoju i będą postępować zgodnie z prawem.

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Sikorski: nikt nie ma intencji blokowania czegokolwiek

Według cytowanych przez gazetę zachodnich urzędników, rosyjskie obawy były związane między innymi z wypowiedziami wicepremiera Polski Radosława Sikorskiego, który 11 września zasugerował, by NATO przeprowadziło przy Królewcu ćwiczenia tak agresywne, żeby Putin obawiał się ataku i musiał przerzucić wojska z Ukrainy.

Także szef estońskiego MSZ Margus Tsahkna mówił niedługo później w Nowym Jorku, że Zatokę Fińską można zamknąć "w ciągu kilku godzin". Jak podawały później media, pod koniec października Pentagon miał ostrzec państwa bałtyckie, by stonowały retorykę.

Sikorski był pytany o doniesienia "WSJ" podczas czwartkowej konferencji prasowej w Senacie. - Nikt nie ma żadnych intencji blokowania czegokolwiek, a ćwiczenia na naszym własnym terytorium to nasze suwerenne prawo - skomentował.

"WSJ" pisze, że w reakcji na zatrzymania tankowców na Bałtyku, Rosja zaczęła eskortować je z pomocą okrętów wojennych. W kilku przypadkach doszło do spięć na morzu. W jednym z incydentów, 14 października, rosyjski okręt wystrzelił flary sygnałowe w stronę duńskiego śmigłowca wojskowego. 18 października dwa rosyjskie okręty nie dopuściły duńskiej i niemieckiej straży przybrzeżnej do tankowca z awarią silnika przy Bornholmie.