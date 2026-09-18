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Świat

Media o możliwym "drastycznym" cięciu wojsk USA w Europie

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shutterstock_2637580007
Media o redukcji wojsk USA w Europie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Portal amerykańskiej stacji NBC News podał, że Pentagon rozważa wycofanie tysięcy żołnierzy USA z Europy. Zaznaczono jednak, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. W piątek dowódca sił USA w Europie ma przedstawić szefowi Pentagonu analizę cięć amerykańskich sił.

Według amerykańskich i zachodnich urzędników, na których powołuje się NBC, USA miałyby wycofać 25 tysięcy żołnierzy oraz samoloty, okręty i sprzęt, głównie z Niemiec, Włoch i Hiszpanii, gdzie rozmieszczona jest większość sił na kontynencie.

Inne źródła NBC mówią, że cięcia mogą być jeszcze większe i objąć nawet 40 tysięcy żołnierzy, czyli potencjalnie około połowy obecnego stanu. NBC komentuje, że byłaby to największa redukcja obecności wojskowej USA w Europie od czasu zakończenia zimnej wojny.

Żołnierze armii USA
Żołnierze armii USA
Źródło zdjęcia: Shutterstock

Dowódca wojsk USA w Europie przedstawi analizę Pete'owi Hegsethowi

"Perspektywa tak drastycznych cięć zaniepokoiła prawodawców z obu partii i rządy europejskie, według których może to ośmielić Rosję" - napisali autorzy tekstu na portalu NBC News.

Podkreślili zarazem, że nie zapadły w tej sprawie żadne decyzje, a ich ogłoszenie nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu trwającego przeglądu sił USA w Europie. Według NBC, dowódca sił USA i NATO w Europie generał Alexus Grynkewich ma w piątek przedstawić swoją analizę ministrowi obrony Pete'owi Hegsethowi.

Generał Alexus Grynkewich
Generał Alexus Grynkewich
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Według NBC News, Grynkewich prawdopodobnie nakreśli cztery kierunki działań, które mogą obejmować cięcia w amerykańskim lotnictwie, marynarce wojennej i wojskach lądowych lub innych zdolnościach, a także ewentualne przesunięcie części sił w Europie do krajów wschodniej flanki NATO.

Donald Trump o stałej bazie USA w Polsce

Doniesienia NBC pojawiły się już po tym, jak prezydent Donald Trump ogłosił postępy w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce i zapowiedział, że wkrótce może ujawnić jej lokalizację.

Hegseth ma otrzymać 6 listopada ostateczną rekomendację w sprawie przyszłego kształtu sił. Następnie przedstawi ją prezydentowi.

Przedstawiciele Pentagonu już wielokrotnie wspominali o potrzebie redukcji sił USA w Europie, kreśląc wizję NATO 3.0, czyli Sojusz, w którym główną odpowiedzialność za obronę konwencjonalną bierze na siebie Europa, podczas gdy USA utrzymują nad kontynentem parasol nuklearny.

Urzędnicy w Europie, w tym ostatnio niemiecki minister obrony Boris Pistorius, podkreślają konieczność stopniowego wycofywanie sił zbrojnych, co dałoby ich rządom wystarczająco dużo czasu na wypełnienie luk po Amerykanach i zbudowanie zaawansowanych zdolności wojskowych, w tym pocisków rakietowych dalekiego zasięgu, nadzoru satelitarnego i tankowców powietrznych.

Zaniepokojenie w Europie i Kongresie

W Niemczech obecnie stacjonuje około 35 tysięcy amerykańskich żołnierzy, we Włoszech, gdzie znajdują się główne bazy lotnicze USA, jest ich około 12 tysięcy. W Hiszpanii, w bazach na południu kraju, zlokalizowane są znaczące siły lotnicze i morskie USA.

Według NBC, możliwe cięcia wywołały już głębokie zaniepokojenie nie tylko wśród demokratów, ale także wśród wielu wysokich rangą polityków Partii Republikańskiej. - Redukcja 25 tysięcy żołnierzy jest absolutnie niedopuszczalna - powiedział jeden z Republikanów w Kongresie i przywołał wycofanie dwóch rotacyjnych brygad bojowych z Europy (Polski i Rumunii) w zeszłym roku.

- Nie da się odstraszać Rosjan tanim kosztem - dodał. Podkreślił, że do zmian dojdzie na tle zaostrzającej się, rosyjskiej kampanii sabotażu wobec państw NATO.

Kongres może zablokować fundusze Pentagonu

Według NBC, ewentualne wycofanie wojsk z Europy i ponowne rozlokowanie ich w USA lub gdzie indziej na świecie mogłoby wiązać się ze znacznymi kosztami, co dałoby Kongresowi środek nacisku na kształtowanie decyzji. Ustawodawcy mogliby zablokować lub ograniczyć znaczące zmiany sił w Europie, odmawiając Pentagonowi funduszy na pokrycie kosztów relokacji żołnierzy i broni.

W budżecie obronnym, który przyjęto w grudniu, Kongres zakazał wykorzystywania niektórych funduszy resortu obrony, jeśli liczebność wojsk w Europie spadnie poniżej 76 tysięcy. Dalsze restrykcje są rozważane w nowym budżecie.

NBC cytuje też ekspertów, według których są sposoby na obejście tego prawa, między innymi poprzez przedstawienie wycofania wojsk jako tymczasowych ruchów w ramach rotacyjnych rozmieszczeń.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAPentagonWojskoPete HegsethNiemcyWłochyHiszpaniaKongres USA
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