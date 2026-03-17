Media o ataku na czołowego irańskiego polityka. Jego los pozostaje "nieznany"

Benjamin Netanjahu zapowiada kontynuację ataków na Iran Źródło: Reuters

Jak poinformowali izraelscy urzędnicy, Izrael przeprowadził nocny nalot na Iran, którego celem był wysoko postawiony urzędnik irański, Ali Laridżani - podał Times of Israel.

Iran dotychczas nie skomentował doniesień o ataku. Według mediów los Laridżaniego pozostaje na razie "nieznany". Izraelska armia sprawdza, czy sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu zginął lub został ranny w ataku.

Ali Laridżani Źródło: WAEL HAMZEH/EPA/PAP

