Świat

"Największy ze wszystkich" łuk Trumpa "może stanowić zagrożenie" dla ruchu lotniczego

Donald Trump
Trump: jestem najmniej rasistowskim prezydentem, jakiego mieliście od dawna
Źródło: Reuters
Zapowiadana przez Donalda Trumpa budowa Łuku Niepodległości w Waszyngtonie może napotkać na przeszkody prawne. Według CNN 76-metrowa budowla to potencjalne zagrożenie dla ruchu lotniczego nad amerykańską stolicą.

Jak mówił ostatnio sam Donald Trump, Łuk Niepodległości ma być "największy ze wszystkich". Wyższy od niemal 50-metrowego Łuku Triumfalnego w Paryżu, 60-metrowego Łuku Triumfalnego w północnokoreańskim Pjongjangu, a nawet 67-metrowego meksykańskiego Pomnika Rewolucji. Według amerykańskich mediów ma mieć 250 stóp - dokładnie tyle, ile lat mija od podpisania 4 lipca 1776 roku Deklaracji Niepodległości USA.

W przeliczeniu to ponad 76 metrów. Na tyle dużo, by zasłonić widok na niektóre historycznie ważne miejsca w amerykańskiej stolicy, przed czym ostrzegają konserwatorzy zabytków. Ale według CNN wielka budowla również "może stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego" na pobliskim lotnisku im. Ronalda Reagana.

Model Łuku Niepodległości w Waszyngtonie
Model Łuku Niepodległości w Waszyngtonie
Źródło: JIM LO SCALZO/EPA/PAP

- Łuk będzie jednym z najbardziej charakterystycznych punktów nie tylko w Waszyngtonie, ale na całym świecie - mówi stacji rzecznik Białego Domu Davis Ingle. Jak dodaje, projekt jest obecnie "dopracowywany" i zostanie przedstawiony do zatwierdzenia stołecznej komisji planowania oraz komisji sztuk pięknych. CNN kwituje, że ze strony Trumpa to najnowsza i największa próba narzucenia stolicy swojego stylu i gustu, "ale mimo że prezydent zapowiada podpisanie rozporządzenia wykonawczego nakazującego jego budowę, projekt spotyka się z oporem i prawdopodobnie napotka przeszkody prawne, zanim będzie mógł zostać zrealizowany".

"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany
"Dlaczego jesteście zaskoczeni?". Trump wyjawia nowe plany

Wielki łuk i podchodzące do lądowania samoloty

Jedna z obaw dotyczy bezpieczeństwa lotniczego. Łuk miałby stanąć bowiem w pobliżu korytarza wykorzystywanego przez samoloty podchodzące do lądowania na waszyngtońskim lotnisku im. Ronalda Reagana. Proponowana lokalizacja łuku na rondzie przy wjeździe na Memorial Bridge od strony słynnego Cmentarza Narodowego w Arlington sprawia, że 76-metrowa konstrukcja znajdzie się ok. 3 km od końca pasa startowego.

Według przedstawionej przez CNN analizy samoloty zbliżające się do lotniska od północy znajdują się w tym miejscu na wysokości ok. 150 m, "co budzi obawy o mały margines błędu pilota w jednym z najwęższych obszarów przestrzeni powietrznej kraju".

Jak przypominała niedawno stacja CBC News bezpieczeństwo ścieżek podejścia waszyngtońskiego lotniska było przedmiotem szczegółowych analiz w związku z katastrofą sprzed roku, w której zginęło 67 osób. Maszyna linii American Airlines zderzyła się nad rzeką Potomak ze śmigłowcem Black Hawk.

Waszyngtońskie lotnisko to miejsce specyficzne i trudne dla pilotów. Obsługuje duży ruch i ma krótkie pasy startowe. Do tego przestrzeń powietrzna jest współdzielona przez jednostki cywilne i wojskowe. Kapitan Chesley B. Sullenberger III w wypowiedzi dla "The New York Timesa" mówił po katastrofie, że aby korzystać z lotniska, piloci muszą przejść specjalne szkolenie.

"Trump naprawdę to rozdmuchał"
"Trump naprawdę to rozdmuchał"

BIZNES

"Zdecydowanie za duży"

Kolejnym problemem związanym z łukiem Trumpa jest to, że może przesłonić inne historyczne i ważne dla stolicy miejsca. Jak pisze CNN "drastycznie zasłoni widoki" między Mauzoleum Lincolna a Arlington House, niegdyś domem rodziny przywódcy Konfederacji Roberta E. Lee, a obecnie centralnym punktem bodaj najważniejszej amerykańskiej nekropolii - Cmentarza Narodowego w Arlington, na którym spoczęło 400 tys. weteranów wojen, w których brali udział amerykańscy żołnierze.

"Pomysł postawienia pomnika w tym miejscu mógłby być naprawdę kuszący, gdyby był on odpowiednio wyskalowany i miał odpowiedni rozmiar" - mówi stacji Bryan Clark Green, historyk architektury i konserwator zabytków, a za prezydentury Joe Bidena członek stołecznej komisji planowania. "Uważam, że ten jest zdecydowanie za duży. Zdominuje to miejsce i okoliczne pomniki" - kwituje.

OGLĄDAJ: Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę"
pc

Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę"

Autorka/Autor: Opracował Adam Michejda

Źródło: CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/EPA/PAP

Donald TrumpUSAWaszyngtonLotnictwo
