Korea Północna zatrzymała reaktor jądrowy. "Nie można wykluczyć przeprowadzenia testu nuklearnego"

Korea Północna zatrzymała reaktor jądrowy w swoim głównym ośrodku badań nuklearnych w Jongbjon. Prawdopodobnie zrobiła to w celu wydobycia plutonu - podały w czwartek południowokoreańskie media, powołując się na źródła rządowe w Seulu. Jak komentują, pluton może zostać wykorzystany do produkcji broni jądrowej.

Działanie reaktora jądrowego o mocy 5 megawatów w Jongbjon zostało wstrzymane pod koniec września - twierdzą źródła wywiadowcze Korei Południowej i USA . "Korea Południowa i Stany Zjednoczone uważają, że może to być oznaką prac związanych z (...) chęcią uzyskania wzbogaconego plutonu do użycia w produkcji broni jądrowej" - poinformowała gazeta "Dong-a Ilbo", powołując się na anonimowe źródło rządowe.

Przetwarzanie zużytych prętów paliwowych, usuniętych z reaktora jądrowego, jest działaniem umożliwiającym wydobycie z nich plutonu. Kompleks nuklearny Jongbjon jest obecnie głównym dostępnym dla Korei Północnej źródłem plutonu, reżim prawdopodobnie wykorzystał go do budowy broni jądrowej.

"Nie można wykluczyć przeprowadzenia testu nuklearnego"

Korea Północna i jej potencjał jądrowy

Korea Północna twierdzi, że posiada broń jądrową, lecz nie wiadomo, jak duży to jest arsenał. Niezależne szacunki dotyczące ilości plutonu w Korei Północnej sięgają nawet 70 kg, co może wystarczyć do zbudowania ponad 20 głowic jądrowych.