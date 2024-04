Siły Obronne Izraela (IDF) wykorzystywały sztuczną inteligencję do identyfikacji celów - wskazują wyniki dziennikarskiego śledztwa portali +972 Magazine i Local Call. Zgodnie z nimi system "Lavender" w szczytowym momencie miał wskazywać nawet 37 tysięcy rzekomo powiązanych z Hamasem osób. Choć margines jego błędu szacowano na 10 proc., miał być wykorzystywany przy minimalnym nadzorze. IDF odpierają te zarzuty.

Siły Obronne Izraela wykorzystywały system sztucznej inteligencji do identyfikacji potencjalnych celów. Oprogramowanie o nazwie "Lavender" (z ang. lawenda) odegrało znaczącą rolę w bombardowaniach przeprowadzonych na terenie Strefy Gazy w pierwszych tygodniach po ataku Hamasu na Izrael - wskazują wyniki dziennikarskiego śledztwa portali +972 Magazine i Local Call. W czwartek przedstawiły je portale informacyjne na całym świecie, w tym np. CNN. Jak czytamy zostały one oparte na informacjach przekazanych przez sześciu oficerów izraelskiego wywiadu, zaangażowanych w obecne działania zbrojne i "mających bezpośredni udział w wykorzystaniu sztucznej inteligencji do generowania celów".