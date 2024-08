Media: Iran pozwoli, by Hezbollah zaatakował jako pierwszy

Nad stolicą Libanu, Bejrutem, przeleciały nisko we wtorek izraelskie myśliwce, przekraczając barierę dźwięku i powodując ogromny huk, czym wzbudziły panikę wśród mieszkańców miasta. "Wall Street Journal" napisał, że Iran w ostatnich dniach przemieszcza wyrzutnie rakietowe i prowadzi ćwiczenia wojskowe, co może być przygotowaniem do ataku. Izraelska stacja Kanał 13 podała, że urzędnicy spodziewają się, że najpierw dojdzie do ataku libańskiego Hezbollahu, a dopiero później ewentualnego uderzenia Iranu.