Świat Media: Iran i USA osiągnęły porozumienie. Czekają jeszcze na ruch Trumpa Oprac. Adrian Wróbel |

Trump: mogę powiedzieć tyle, Iran chce się dogadać (nagranie z 5.05)

Informację tę przekazał w czwartek portal Axios, powołując się na dwóch urzędników amerykańskich.

Poinformowali oni, że warunki umowy zostały w większości uzgodnione we wtorek, ale obie strony potrzebowały zgód od kierownictwa wyższego szczebla. Rozmówcy portalu przekazali też, że Irańczycy wrócili później i przekazali, że mają niezbędne zgody i są gotowi podpisać umowę. Iran nie potwierdził tych informacji.

Amerykańscy negocjatorzy poinformowali Trumpa o szczegółach ostatecznej umowy, ale ten nie podpisał jej od razu. - Prezydent przekazał mediatorom, że potrzebuje kilku dni na przemyślenie - powiedział Axios amerykański urzędnik.

