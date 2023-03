Media: Grupa Wagnera chce skoncentrować się na działalności w Afryce. W Ukrainie poniosła dotkliwe straty

Rosyjska firma najemnicza Grupa Wagnera zamierza ograniczyć swoją aktywność w Ukrainie - podała agencja Bloomberg. Formacja Jewgienija Prigożyna, prokremlowskiego biznesmena, objętego zachodnimi sankcjami, chce skoncentrować się na działalności w krajach Afryki. "To konsekwencja konfliktu wagnerowców z ministerstwem obrony Rosji i regularną armią" - dodaje Bloomberg.

Propozycje wyjazdów do pastw afrykańskich

W zamieszczonym w poniedziałek przez Grupę Wagnera ogłoszeniu o naborze nowych najemników pojawiła się propozycja półrocznych kontraktów w Ukrainie, a także wyjazdów na okres od 9 do 14 miesięcy do krajów afrykańskich. Osoby chętne do służby w Afryce mają być umieszczane na liście rezerwowej.