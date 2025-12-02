Media: była szefowa unijnej dyplomacji zatrzymana

Ostatnie przemówienie Federiki Mogherini w roli szefowej unijnej dyplomacji (wideo z września 2019 r.) Źródło: European Commission Audiovisual Service

Wcześniej Prokuratura Europejska (EPPO) informowała o zatrzymaniu trzech osób i przeszukaniach m.in. w siedzibie unijnej dyplomacji w Brukseli oraz w Kolegium Europejskim w Brugii w związku z prowadzonym śledztwem. Informację potwierdziła następnie Komisja Europejska. - Możemy potwierdzić, że policja była dziś w budynkach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) - powiedziała rzeczniczka KE Anitta Hipper.

Według Hipper przeszukania są częścią trwającego śledztwa w sprawie działań, do których doszło za poprzedniej kadencji KE. Po Mogherini, w latach 2019-2024, stanowisko wysokiego przedstawiciela Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zajmował Hiszpan Josep Borrell, a obecnie funkcję tę sprawuje Estonka Kaja Kallas.

Federica Mogherini Źródło: OLIVIER MATTHYS/PAP/EPA

Śledztwo dotyczy finansowanego ze środków unijnych programu Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021–2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii (uczelnia ma swój oddział także w Warszawie).

Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy Kolegium w Brugii zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

- Istnieją poważne podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej w ramach programu doszło do naruszenia art. 169 rozporządzenia finansowego, dotyczącego uczciwej konkurencji oraz że poufne informacje dotyczące trwającego postępowania przetargowego zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w przetargu - poinformowała EPPO.

Według gazety "Le Soir" wśród zatrzymanych jest również Włoch Stefano Sannino, były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), były ambasador Włoch w Hiszpanii, a obecnie dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Zatoki Perskiej.

Federica Mogherini - kim jest

Federica Mogherini urodziła się w Rzymie w 1973 roku. Ukończyła wydział nauk politycznych na uniwersytecie La Sapienza w Wiecznym Mieście. Od 1996 roku Mogherini działała w młodzieżówce włoskiej socjaldemokracji. W 2001 roku weszła do kierownictwa ówczesnej partii włoskiej centrolewicy Demokraci Lewicy, gdzie zajmowała się kwestiami polityki zagranicznej.

Obecnie jest rektorką Kolegium Europejskiego. Sprawowała funkcję wysokiej przedstawicielki ds. zagranicznych i obronnych UE w latach 2014-2019.

