Media: amerykańskie wojsko potajemnie szkoli armię Tajwanu

Amerykańskie media donoszą, że od co najmniej od roku żołnierze sił specjalnych Stanów Zjednoczonych stacjonują rotacyjnie na Tajwanie i szkolą miejscowe wojsko do obrony przed ewentualnym atakiem ze strony Chin. Pentagon nie skomentował tych doniesień. Chińskie MSZ wezwało w oświadczeniu władze USA do przestrzegania wcześniejszych porozumień i zaniechania militarnego wsparcia dla Tajwanu.