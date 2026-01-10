Media: Amerykanie udaremnili lądowanie w Caracas samolotu kubańskiego rządu

Amerykańskie siły udaremniły lądowanie samolotu rządu Kuby wysłanego do Wenezueli - poinformowało Radio Marti. Charakter misji, z jaką kubański Ił-96 wyruszył w czwartek rano do Wenezueli nie został ujawniony przez władze w Hawanie.
Niezależni komentatorzy spekulują, że na pokładzie maszyny mogli znajdować się funkcjonariusze służb bezpieczeństwa Kuby, wysłani w celu wsparcia reżimu kierowanego przez pełniącą obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez, dotychczasową wiceprezydentkę Wenezueli.
Rozgłośnia odnotowała, że wśród co najmniej 100 ofiar ataku sił amerykańskich z 3 stycznia, o których śmierci poinformowało wenezuelskie MSW, znajdowało się 32 obywateli Kuby. Około 20 z nich było wysokimi rangą funkcjonariuszami kubańskich sił bezpieczeństwa.
Radio wykluczyło, aby samolot miał odebrać kubańskich medyków pracujących na terytorium Wenezueli, choć wielu z nich w mediach społecznościowych deklarowało chęć opuszczenia kraju po interwencji zbrojnej USA, w efekcie której pojmany został wenezuelski przywódca Nicolas Maduro.
Media: amerykański dron powstrzymał lądowanie samolotu
Wiadomość o szybkim powrocie na Kubę rządowego samolotu, który przybył w czwartkowe popołudnie, potwierdził też niezależny kubański portal 14ymedio.
"Przed lądowaniem w Wenezueli należący do władz Kuby samolot powstrzymała obecność amerykańskiego drona" - przekazał portal. Sprecyzował, że dron rozpoznawczy MQ-4C Trito przelatywał nad obszarem, gdzie znajdował się kubański samolot. Pilot Iła-96, jak odnotowano, następnie zmienił kurs.
"Nieuzbrojony dron wystartował z bazy lotniczej Jacksonville na Florydzie i przez wiele godzin przebywał nad Morzem Karaibskim" - napisał 14ymedio.
