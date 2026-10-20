Świat Media: administracja Trumpa nie zatwierdziła przekazania Ukrainie pocisków przechwytujących Adam Styczek |

Problemy Ukrainy z dostępnością rakiet do Patriotów. Wyczerpane niemal wszystkie zapasy Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026 Źródło zdj. gł.: ©Bundeswehr/Oliver Fischer

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Część pocisków przechwytujących do systemów Patriot ma być przekazana Ukrainie przez państwa sojusznicze, ale ich transfer wymaga zgody sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha - wynika z informacji podanych przez amerykańskiego urzędnika i trzy inne osoby zaznajomione ze sprawą.

Przedstawiciel ukraińskich władz powiedział w ubiegłym tygodniu dziennikowi "Washington Post", że na stanie w Ukrainie pozostało już tylko "kilka" pocisków przechwytujących.

Niemieckie pociski Patriot Źródło zdjęcia: ©Bundeswehr/Oliver Fischer

Przedstawiciele władz poinformowali, że Hegseth formalnie nie odrzucił wniosków o przekazanie pocisków, ale nie dopełnił również wymaganych formalności, by zatwierdzić ich transfer. Jak dodali, Hegseth nadal zajmuje się zatwierdzaniem części amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.

Ograniczana pomoc Ukrainie z konfliktem Trumpa z Zełenskim w tle

Gazeta podkreśliła, że opóźnienia w zatwierdzaniu transferów uzbrojenia od państw partnerskich zbiegają się z pogłębiającym się konfliktem między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

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W poniedziałek ukraiński przywódca poinformował, że część uzgodnień politycznych z USA nie została wdrożona, a dostawy niezbędnego wyposażenia z tego państwa są opóźnione. Polecił swojemu zespołowi pilne kontakty z partnerami w celu przyspieszenia dostaw środków obrony powietrznej.

Dzień wcześniej Zełenski powiedział agencji Bloomberga, że Stany Zjednoczone dostarczają obecnie Ukrainie zaledwie 12 pocisków przechwytujących do systemów Patriot miesięcznie, czyli około jednej czwartej liczby dostarczanej za administracji Joego Bidena. Za prezydentury Trumpa Amerykanie sprzedają Ukrainie te pociski, podczas gdy administracja Bidena przekazywała je bezpłatnie w ramach pomocy wojskowej.