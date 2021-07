"Wolne media są zamykane lub kupowane przez rządowych oligarchów, systemy sądownicze są upolitycznione". Europarlament ponagla Komisję Europejską

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów. Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opóźnienie ich stosowania, tak by państwa członkowskie mogły je zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości UE (Polska i Węgry uczyniły to 11 marca 2021 roku), oraz do czasu, gdy Komisja opracuje szczegółowe wytyczne dotyczące ich stosowania.

"Mniejszości są tłamszone, wolne media są zamykane"

Prawica: mechanizm warunkowości to broń polityczna przeciwko państwom, które myślą inaczej

Europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk przekonywał, że "po raz kolejny praworządność jest odmieniana przez wszystkie przypadki, szczególnie w odniesieniu do Polski i Węgier". Jego zdaniem jednak to instytucje europejskie, w tym Parlament Europejski, regularnie praworządność naruszają. - Były ustalenia Rady i Komisji. Dlaczego państwo ich nie szanujecie? Polska i Węgry miały prawo zaskarżyć ten mechanizm (warunkowości) do TSUE. Zrobiły to. Dlaczego państwo nie chcą poczekać na rozstrzygniecie Trybunału? A może państwo znacie to rozstrzygnięcie? Przecież to trybunał niezależny. Wiecie państwo, że istnieje opinia prawna (Rady UE) miażdżąca dla tego rozporządzenia, a mimo to forsujecie swoje rozwiązania bez poczekania, co w tej sprawie powie Trybunał w Luksemburgu - powiedział.