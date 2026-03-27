Świat

Mąż żołnierki, która zginęła w Kuwejcie, ujawnił ostatnią wiadomość

GettyImages-2264811475
Donald Trump wziął udział w ceremonii w bazie w Dover w stanie Delaware
Źródło: Reuters
Wdowiec po Nicole Amor, amerykańskiej żołnierce, która zginęła w Kuwejcie w drugim dniu konfliktu między USA a Iranem, ujawnił treść ostatniego SMS-a, którego do niej wysłał słysząc o ataku na bazę. Niecałe dwie godziny później dowiedział się, że jego żona nie żyje.

Sierżant sztabowa Nicole Amor, 39-latka z Minnesoty, była jedną z sześciorga rezerwistów armii amerykańskiej, którzy zginęli 1 marca wskutek irańskiego ataku na amerykańską bazę wojskową na wybrzeżu Kuwejtu. Źródło stacji CNN podało, że atak nastąpił szybko, bez ostrzeżenia ani syren alarmowych, które miałyby zaalarmować żołnierzy o ewakuacji lub wejściu do bunkra.

Joey Amor o śmierci żony

Joey Amor w środę w wywiadzie dla stacji CBS News mówił o tym, jak się dowiedział o śmierci swojej żony. Niepokój poczuł od razu, gdy zobaczył wiadomość o eksplozji w amerykańskiej placówce w Kuwejcie. - Usłyszałem, że chodzi o stacjonującą w Kuwejcie jednostkę wsparcia. Wiedziałem wystarczająco dużo o tym, co się tam dzieje, że zostało tam już bardzo niewielu ludzi... Wiedziałem, że to jej jednostka... Wysłałem do niej SMS-a, napisałem: "Martwię się. Martwię się. Dostajemy zgłoszenia o jednostce wsparcia, trzy ofiary śmiertelne, pięć osób rannych. Muszę się dziś od ciebie czegoś dowiedzieć, kochanie" - wspominał Joey Amor. Niecałe dwie godziny później dowiedział się, że jego żona zginęła.

- I nie wiem, jak to wytłumaczyć... Nie wiem, jak wytłumaczyć, że się to wie jeszcze zanim dostanie się wiadomość. Potem się słyszy to, co już się wcześniej wiedziało - mówił w rozmowie z CBS News. - Nie potrafię tego ubrać w słowa. To tak bolesne - dodał.

Kim była Nicole Amor

Sierżant sztabowa Nicole Amor dołączyła do Gwardii Narodowej jako 18-latka, w 2005 roku, jako specjalistka ds. logistyki zautomatyzowanej. W 2019 została wysłana na Bliski Wschód, by służyć w Kuwejcie i Iraku.

Nicole i Joey Amor poznali się podczas służby w bazie wojskowej w Wirginii, w 2015 roku wzięli ślub. Joey Amor odszedł ze służby w 2012 roku, ale jego żona zdecydowała się pozostać "z poczucia obowiązku i odpowiedzialności, z poczucia dumy" - mówi. W lipcu wyjechała do Kuwejtu. Miała wrócić do domu za kilka dni.

Sierżant sztabowa Nicole Amor
Źródło: Reuters

Nicole Amor osierociła dwójkę dzieci. Rodzina Amorów została odznaczona Złotą Gwiazdą przyznawaną krewnym żołnierzy, którzy zginęli podczas czynnej służby. - (Rodziny Złotej Gwiazdy - red.) to społeczność ludzi, którzy czuli to samo, co my teraz, i którzy nadal to czują każdego dnia - mówi Joey Amor. - To grupa rodzin, które szanujemy, wszyscy je szanujemy jako naród, ale nigdy w pełni nie zrozumie się tego ciężaru, jeśli nie będzie się częścią tej społeczności.

7 marca w bazie lotniczej Dover w stanie Delaware odbyło się przekazanie szczątków sześciu rezerwistów Armii Stanów Zjednoczonych poległych w Kuwejcie. W uroczystości wziął udział prezydent Donald Trump.

Baza lotnicza Dover w stanie Delaware. Przekazanie szczątków sześciu rezerwistów Armii Stanów Zjednoczonych poległych w Kuwejcie. 
Źródło: Valerie Plesch/Bloomberg via Getty Images

Uroczystość żałobna Nicole Amor odbyła się w zeszłym tygodniu w Minnesocie. Setki osób ustawiły się wzdłuż dróg w jej mieście White Bear Lake, aby oddać hołd zmarłej.

Już 200 żołnierzy USA rannych w wojnie z Iranem
Źródło: CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Valerie Plesch/Bloomberg via Getty Images

USAKuwejtIranWojsko
Anna Zaleska
Czytaj także:
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Cyklon uderzył ponownie. Zakłócił produkcję ważnego paliwa
METEO
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Składowisko odpadów w Wołominie
Zamiast zutylizować, wywieźli. Odpady ze składowiska na Śląsku znalezione pod Warszawą
WARSZAWA
lagos nigeria wysypisko smieci shutterstock_2413702801
Toksyczny problem. Tysiące ton elektrośmieci
BIZNES
Tomasz J. przed sądem
Zabójstwo na plebanii. Jest wyrok
Katowice
Karol Nawrocki
Weto prezydenta utrzymane
Polska
W garderobie policjanci odkryli dziurę w ścianie, w której była plantacja marihuany
W ścianie była dziura, w środku plantacja marihuany
Łódź
Ewakuacja szkoły w miejscowości Topór
"Nieznana substancja" rozpylona w szkole. 97 osób ewakuowanych, 13 poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
Karuzela w Radomiaku. Czwarty trener w sezonie
EUROSPORT
Warszawa, 05.10.2011. Oskarżona o obrazę uczuć religijnych, piosenkarka Dorota Doda Rabczewska
Doda wygrała proces, ministerstwo zmienia przepis
Maria Pankowska
6 min
pc
Kto zamurował drzwi w Sejmie?
Sejm Wita
imageTitle
Iran wydał oświadczenie. "Zakaz do odwołania"
EUROSPORT
Dzisiaj zmiana czasu
Czas na quiz... quiz na czas!
Quizy
Balendra Shah w dniu zaprzysiężenia na premiera
Raper został premierem. Nie zamierza zrywać z muzyką
Świat
kijow ukraina kamery dziennikarze - Oleksandr Polonskyi shutterstock_2085676189
Wyjątkowy konkurs w ogarniętej wojną Ukrainie. Trwa zbiórka
Świat
Giełda, Wall Street, Nowy Jork
"Rośnie presja". Analitycy alarmują
BIZNES
Monika Olejnik i piłkarze reprezentacji Polski
Piłkarze reprezentacji Polski dołączają do "Manifestu Moniki"
Polska
Jarosław Kaczyński
Kaczyński wyraził "prywatną opinię" o projekcie PSL
Polska
Autobus cmentarny C40
Autobusy i tramwaje pojadą częściej przez cały weekend
WARSZAWA
Policja szuka sprawcy (zdjęcie ilustracyjne)
91-latek upuścił garnek, interweniowała policja
Rzeszów
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Obniżka cen paliw. Jest decyzja Sejmu
BIZNES
Viktor Orban
"Moskwa jest gotowa posunąć się daleko, by utrzymać Orbana u władzy"
Świat
imageTitle
"Oszustwo Pottera". Jak trener Szwedów zabawił się z rywalami
EUROSPORT
Posiedzenie Sejmu 26 marca
Żurek o "prostym teście uczciwości"
Polska
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
METEO
Ceny paliw, tankowanie, stacja benzynowa
Tyle mają kosztować paliwa po obniżce
BIZNES
Szkoła (zdjęcie ilustracyjne)
Uczeń chory na gruźlicę. Ponad 100 osób objętych nadzorem
Kraków
shutterstock_2590085289
Cięcia na oślep, brak diagnozy i kryzys zaufania. "W medycynie to absolutny dramat"
Piotr Wójcik
Michael Randrianirina
Kandydaci na ministrów poddani badaniu wykrywaczem kłamstw
Świat
Paulina Ozga zginęła 16 marca 2010 roku
"Nie wiedziała, że będą to jej ostatnie godziny życia"
Wrocław
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica