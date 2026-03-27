Mąż żołnierki, która zginęła w Kuwejcie, ujawnił ostatnią wiadomość

Donald Trump wziął udział w ceremonii w bazie w Dover w stanie Delaware Źródło: Reuters

Sierżant sztabowa Nicole Amor, 39-latka z Minnesoty, była jedną z sześciorga rezerwistów armii amerykańskiej, którzy zginęli 1 marca wskutek irańskiego ataku na amerykańską bazę wojskową na wybrzeżu Kuwejtu. Źródło stacji CNN podało, że atak nastąpił szybko, bez ostrzeżenia ani syren alarmowych, które miałyby zaalarmować żołnierzy o ewakuacji lub wejściu do bunkra.

Joey Amor o śmierci żony

Joey Amor w środę w wywiadzie dla stacji CBS News mówił o tym, jak się dowiedział o śmierci swojej żony. Niepokój poczuł od razu, gdy zobaczył wiadomość o eksplozji w amerykańskiej placówce w Kuwejcie. - Usłyszałem, że chodzi o stacjonującą w Kuwejcie jednostkę wsparcia. Wiedziałem wystarczająco dużo o tym, co się tam dzieje, że zostało tam już bardzo niewielu ludzi... Wiedziałem, że to jej jednostka... Wysłałem do niej SMS-a, napisałem: "Martwię się. Martwię się. Dostajemy zgłoszenia o jednostce wsparcia, trzy ofiary śmiertelne, pięć osób rannych. Muszę się dziś od ciebie czegoś dowiedzieć, kochanie" - wspominał Joey Amor. Niecałe dwie godziny później dowiedział się, że jego żona zginęła.

- I nie wiem, jak to wytłumaczyć... Nie wiem, jak wytłumaczyć, że się to wie jeszcze zanim dostanie się wiadomość. Potem się słyszy to, co już się wcześniej wiedziało - mówił w rozmowie z CBS News. - Nie potrafię tego ubrać w słowa. To tak bolesne - dodał.

Kim była Nicole Amor

Sierżant sztabowa Nicole Amor dołączyła do Gwardii Narodowej jako 18-latka, w 2005 roku, jako specjalistka ds. logistyki zautomatyzowanej. W 2019 została wysłana na Bliski Wschód, by służyć w Kuwejcie i Iraku.

Nicole i Joey Amor poznali się podczas służby w bazie wojskowej w Wirginii, w 2015 roku wzięli ślub. Joey Amor odszedł ze służby w 2012 roku, ale jego żona zdecydowała się pozostać "z poczucia obowiązku i odpowiedzialności, z poczucia dumy" - mówi. W lipcu wyjechała do Kuwejtu. Miała wrócić do domu za kilka dni.

Sierżant sztabowa Nicole Amor

Nicole Amor osierociła dwójkę dzieci. Rodzina Amorów została odznaczona Złotą Gwiazdą przyznawaną krewnym żołnierzy, którzy zginęli podczas czynnej służby. - (Rodziny Złotej Gwiazdy - red.) to społeczność ludzi, którzy czuli to samo, co my teraz, i którzy nadal to czują każdego dnia - mówi Joey Amor. - To grupa rodzin, które szanujemy, wszyscy je szanujemy jako naród, ale nigdy w pełni nie zrozumie się tego ciężaru, jeśli nie będzie się częścią tej społeczności.

7 marca w bazie lotniczej Dover w stanie Delaware odbyło się przekazanie szczątków sześciu rezerwistów Armii Stanów Zjednoczonych poległych w Kuwejcie. W uroczystości wziął udział prezydent Donald Trump.

Baza lotnicza Dover w stanie Delaware. Przekazanie szczątków sześciu rezerwistów Armii Stanów Zjednoczonych poległych w Kuwejcie.

Uroczystość żałobna Nicole Amor odbyła się w zeszłym tygodniu w Minnesocie. Setki osób ustawiły się wzdłuż dróg w jej mieście White Bear Lake, aby oddać hołd zmarłej.

Dowiedz się więcej: Już 200 żołnierzy USA rannych w wojnie z Iranem