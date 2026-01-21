Archipelag Czagos na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters

Rząd w Londynie zawarł w maju 2025 roku porozumienie z władzami Mauritiusa, kończące trwający dekady spór o zwierzchność nad leżącymi na Oceanie Indyjskim Wyspami Czagos.

Umowa o przekazaniu władzy nad wyspą została - jak poinformował minister sprawiedliwości Mauritiusa Gavin Glover - "wynegocjowana, zawarta i podpisana wyłącznie między Wielką Brytanią a Mauritiusem". Ocenił, że zwierzchnictwo jest już jednoznacznie uznane w prawie międzynarodowym i nie powinno być przedmiotem dalszych dyskusji.

Brytyjska dzierżawa jednej z wysp

Zgodnie z umową, przejęto zwierzchnictwo nad całym archipelagiem, włącznie z wyspą Diego Garcia, na której znajduje się strategicznie położona wojskowa baza lotnicza. Placówka jest wykorzystywana przez brytyjskie i amerykańskie siły zbrojne.

Diego Garcia ma być jednak dzierżawiona przez Wielką Brytanię przez 99 lat. Londyn będzie płacić za to 101 milionów funtów rocznie.

Trump krytykuje przekazanie suwerenności jednej z wysp

We wtorek Donald Trump na platformie Truth Social ostro skrytykował Londyn za przekazanie władzy nad wyspą Diego Garcia i powiązał tę sprawę ze sporem o Grenlandię, przekonując, że to "kolejny z długiej listy powodów związanych z bezpieczeństwem narodowym, dla których Grenlandia musi zostać przejęta" przez Stany Zjednoczone.

Brytyjski rząd odrzucił krytykę i przypomniał, że sojusznicy, w tym USA, pochwalili wcześniej zawarcie porozumienia.

