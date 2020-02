Były wicepremier Włoch stanie przed sądem. "Zostałem oskarżony o porwanie"

Matteo Salvini nie wpuścił imigrantów na ląd - przed sądem odpowie za ich porwanie. Były wicepremier Włoch został pozbawiony immunitetu i dlatego można posadzić go na ławie oskarżonych, i zagrozić wieloletnim więzieniem. Matteo Salvini broni swoich decyzji i paradoksalnie politycznie może mu się to jeszcze opłacić. Materiał Sylwii Piestrzyńskiej z magazynu "Polska i Świat".

- Czy obrona honoru, bezpieczeństwa i godności Włoch jest obowiązkiem polityka czy przestępstwem, zasługującym na 15 lat więzienia? Chcę, żeby ktoś w końcu zakończył tę surrealistyczną dyskusję - mówi Matteo Salvini we włoskim Senacie. - Zostałem oskarżony o porwanie. Jestem poszukiwany. Poszukiwany za uprowadzenie - oświadcza pokazując dokument z prokuratury.

Niemiecka kapitan ratującego imigrantów statku Sea Watch 3 została aresztowana, kiedy wpłynęła do portu na Lampedusie. Niedawno sąd uznał, że Carola Rackete została zatrzymana bezprawnie, ale mimo to Matteo Salvini nazywa ją terrorystką.

- To pierwszy krok do sprawiedliwości, że przed sądem stanie osoba, której polityka doprowadziła do tego, że coraz więcej ludzi tonie w morzu. Każdy polityk, który nadużywa władzy, powinien zostać osądzony - uważa Haidi Sadik z organizacji Sea Watch.