Włoska policja: szef cosa nostry Matteo Messina Denaro posługiwał się dowodami osobistymi niekaranych osób

czytaj dalej

Izraelska policja zaapelowała do obywateli, którzy posiadają pozwolenie na broń palną, by nosili ją przy sobie. Jest to reakcja na dwa ataki, do których w ostatnich dniach doszło w Jerozolimie. - Nie dążymy do eskalacji, ale jesteśmy przygotowani na każdy scenariusz. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana, szybka i precyzyjna - zapowiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu.