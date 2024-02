Matka przedszkolaka ukarana za "dyskredytację armii", bo nie spodobały się jej militarne zabawki

Mieszkanka Irkucka została ukarana wysoką grzywną po tym jak poprosiła wychowawczynię przedszkola, do którego uczęszczało jej dziecko, by nie dawała dzieciom zabawek o tematyce militarnej - poinformowały niezależne rosyjskie media. W odpowiedzi miała usłyszeć, że to "element wychowania patriotycznego".