Świat

"Osoby, które wydały ten rozkaz, są znane całemu światu"

Grób Aleksieja Nawalnego w drugą rocznicę jego śmierci
Sikorski: Putin zamordował z zimną krwią swojego rodaka
Źródło: TVN24
Ludmiła Nawalna, matka zmarłego rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, odniosła się do badań ujawnionych przez pięć europejskich krajów. Według tych analiz w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono toksyczną substancję - epibatydynę.

Matka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego zażądała w poniedziałek "sprawiedliwości" dla swego syna w drugą rocznicę jego śmierci. Nawiązała do śledztwa przeprowadzonego przez pięć państw europejskich, które wykazało, że Nawalny został otruty w rosyjskim więzieniu.

- To potwierdza coś, o czym wiedzieliśmy od samego początku. Wiedzieliśmy, że nasz syn nie zmarł po prostu w więzieniu, tylko został zamordowany - powiedziała Ludmiła Nawalna dziennikarzom podczas spotkania przy grobie Aleksieja Nawalnego w Moskwie.

Ludmiła Nawalna, matka Aleksieja Nawalnego
Ludmiła Nawalna, matka Aleksieja Nawalnego
Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

- Myślę, że to potrwa jakiś czas, ale odkryjemy, kto to zrobił (…) Oczywiście pragniemy, by doszło do tego w naszym kraju i by sprawiedliwość zatriumfowała - dodała.

- Już mówiłam, że osoby, które wydały ten rozkaz, są znane całemu światu (...). Chcemy, żeby ustalono też wszystkich, którzy brali w tym udział - podkreśliła matka opozycjonisty.

Grupa ludzi zgromadzona wokół grobu Aleksieja Nawalnego
Grupa ludzi zgromadzona wokół grobu Aleksieja Nawalnego
Źródło: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Przy grobie Nawalnego zebrało się w poniedziałek kilkadziesiąt osób.

"Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość"

Brytyjskie MSZ podało w sobotę w komunikacie, że Nawalny został otruty w więzieniu na Dalekiej Północy Rosji. Jak podał resort, badania laboratoryjne wykazały, że w próbkach pobranych z ciała Nawalnego znaleziono epibatydynę - toksyczną substancję występującą w skórze żab strzałkowatych, żyjących w Ameryce Południowej.

"Tylko rząd rosyjski miał środki, motyw i możliwość użycia tej śmiertelnej trucizny przeciwko Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w więzieniu w Rosji" - oznajmiła cytowana w komunikacie szefowa brytyjskiej dyplomacji Yvette Cooper.

O otrucie Nawalnego oskarżają również Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy.

"Wielka Brytania zgłasza otrucie do Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej jako rażące naruszenie przez Rosję Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC) i wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania tych niebezpiecznych działań" - poinformowano w komunikacie.

Głos z Kremla

Kreml odrzucił oskarżenia europejskich państw o otrucie Nawalnego. Rzecznik Putina nazwał je "tendencyjnymi" i "pozbawionymi podstaw".

Nawalny został aresztowany na lotnisku w Moskwie 17 stycznia 2021 roku, gdy wrócił do Rosji z leczenia w Niemczech po próbie otrucia. W lutym 2021 roku został skazany i osadzony w kolonii karnej, gdzie - jak podała rosyjska służba więzienna - zmarł 16 lutego 2024 roku.

OGLĄDAJ: Wewnętrzni wrogowie Kremla
Dokument

Wewnętrzni wrogowie Kremla

Dokument
Opracował Adrian Wróbel /lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Aleksiej NawalnyAleksiej Nawalny otrutyWładimir PutinRosjaKreml
